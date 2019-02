Cali va por más en Plan Nacional de Desarrollo

El Concejo está preocupado porque en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya fue radicado en el Congreso, no figuran grandes proyectos de inversión para Cali.

Ahora, lo que se espera es que el Bloque Regional Parlamentario, el Concejo y la Alcaldía impulsen una agenda común que permita asegurar, por lo menos, partidas importantes para la ciudad. Ahí figuran vías terciarias, el MIO y recursos para enfrentar el crimen organizado.



“Hay que tener claro que lo que no quede en ese Plan no tendrá financiación y esta es un oportunidad para superar la falta de recursos propios, dado que la ciudad ya tiene copada la capacidad de endeudamiento y el nuevo Alcalde no tendrá cómo maniobrar en los primeros años”, señaló el presidente del Concejo, Fernando Tamayo.



Para infraestructura educativa, la ciudad aspira a contar con 100.000 millones de pesos; para los programas de Primera Infancia, 32.000 millones; y para ‘Mi comunidad es escuela’, programa bandera de la actual secretaría de Educación municipal, 50.000 millones más.



La concejal María Grace Figueroa dijo que, si bien la movilidad y la seguridad son temas vitales para Cali, también lo ha sido la inversión social que no veía reflejada en el documento borrador de posibles proyectos.



Para atender los programas de atención a la población vulnerable se fijó una partida 80.000 millones de pesos. La Alcaldía y el Concejo, de forma conjunta, también priorizaron 200.000 millones de pesos para la Red regional de lucha al crimen organizado. Se proyecta la construcción de una Megacentral de Inteligencia del Pacífico.



“Debemos seguir invirtiendo en temas de control y disminución del microtráfico”, dijo el concejal Carlos A. Arias.



El Plan Nacional de Desarrollo tendrá que hacer trámite en las comisiones Económicas de la Cámara, en las cuales se espera que los vallecaucanos Christian Garcés, Álvaro Monedero y Catalina Ortiz figuren entre los ponentes.



También se aspira a una partida importante, de 424.700 millones de pesos, para infraestructura deportiva. Hay que recordar que a finales del año pasado, Cali fue declarada como ‘Capital deportiva de América’, por Aces Europa, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas.



Se espera contar, además, con 450.000 millones de pesos, producto de la devolución de intereses de la deuda que las Empresas Municipales de Cali (Emcali) tiene con la Nación por un billón de pesos, por el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para acueducto y alcantarillado, un proyecto vital, según el concejal Richard Rivera.



Para la red terciaria se acordaron 120.000 millones de pesos. Entre los proyectos que también buscan financiación nacional está la Troncal de Aguablanca e inversión de buses.



“Debemos ser ambiciosos. Desde el Concejo y la Alcaldía se solucionó la financiación para el MÍO, corrigiendo el error conceptual del Gobierno Nacional de creer que estos sistemas eran autosostenibles. Pedimos el compromiso del presidente Duque para que se aporte para la infraestructura faltante del sistema y, de paso, de financiar un metro para Cali”, dijo Tamayo.