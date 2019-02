‘Cada vez atracan más con las armas de fogueo en Cali’

La Policía y la Fiscalía han detectado que en no pocos de los robos en establecimientos o en las calles, los autores de esos delitos están usando las llamadas armas de fogueo, similares a las de fuego.

Esto genera tal confusión y el mismo miedo entre la comunidad, mientras a pocos metros hay otro o más ladrones con algún revólver o pistola verdaderos, en caso de tener que apoyar en el ilícito.



Esa modalidad la están empleando las bandas delincuenciales en la ciudad y en otras de la región y cuando son sorprendidos en flagrancia, en las audiencias de legalización de captura, intentan aprovechar que no estaban en el porte ilegal de armas de fuego para eludir medidas de aseguramiento.



El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, dijo que “cada vez más, la delincuencia utiliza armas de fogueo o de balines que son casi una réplica exacta de un arma de fuego para cometer atracos”. No obstante, hay algunas diferencias entre un arma de fogueo, con balines o balas de salva, y una que es real, como el ancho del cañón de la primera es más angosto que la de un revólver, pero las víctimas no saben distinguirlas.



Es así que la Alcaldía está basándose en el Código de Policía y haciendo análisis jurídicos para expedir un decreto que regule el porte y la comercialización de las armas de fogueo en Cali, que no tienen ninguna prohibición en su venta y cuyos valores se están equiparando, inclusive, a los que tienen revólveres y pistolas del mercado ilegal, entre los de fabricación industrial y los de tipo artesanal o hechizas que la Policía decomisa, un promedio de tres al día.



Así mismo, la Alcaldía pedirá al Bloque Regional Parlamentario impulsar un proyecto de Ley que genere castigos severos a quienes portan estas armas falsas.



Las de fogueo se suman a las armas hechiza o ‘pachas’ de 38 milímetros, para balas reales, que se pueden conseguir a 300.000 pesos en el mercado ilegal y una de fogueo podría tener el mismo valor o los 850.000 pesos como el de un revólver decomisado por la Policía a finales del año pasado, calibre 38 milímetros y de fabricación industrial.



En este panorama se destaca que las denuncias por atracos a personas han aumentado en Cali, pues la Policía Metropolitana registra un promedio diario de 43 reportes ante las autoridades. Los celulares y los bolsos son los más perseguidos.



CALI