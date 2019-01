Bancarización y entrega de incentivos de Familias en Acción en Cali

Los participantes del programa Familias en Acción en Cali empezarán a recibir los apoyos a través del Banco Agrario. Las jornadas se realizarán en el Coliseo del Pueblo, en donde los titulares recibirán su incentivo a través de giro bancario y podrán obtener su tarjeta débito para continuar recibiendo los próximos pagos.

Son más de 35 mil hogares los convocados para la bancarización. Se programarán jornadas posteriores para las familias que no lo puedan hacer en esta fase



Para la entrega del incentivo es obligatorio que todas las madres o titulares lleven su cédula de ciudadanía original y fotocopia por ambas caras. Lo propio aplica para la tarjeta de identidad si el titular es menor de edad.



"Queremos que todos los hogares de nuestro programa tengan la garantía de que recibirán su incentivo y que este es sólo un cambio operativo en el mecanismo de entrega que no implica ningún traumatismo y que toda la organización y logística están garantizados para atender a todos los titulares según el orden establecido por pico y cédula”, afirmó Susana Correa Borrero, directora general del Departamento para la Prosperidad Social.



Los titulares que tenían Daviplata pueden seguir con su producto. Si aún tenían recursos del programa Familias en Acción allí, los pueden retirar cuando lo requieran por los canales disponibles de Davivienda.



A los participantes de Familias en Acción se les recuerda que la entrega de incentivos no tiene ningún costo ni implica un porcentaje de intermediación para la entrega del mismo por parte de corresponsales.



Prosperidad Social les recuerda a las madres que pueden obtener más información en la línea gratuita 018000951100 y en la página www.prosperidadsocial.gov.co.



El calendario es el siguiente:



Enero 17 00 al 11

Enero 18 12 AL 23

Enero 19 24 AL 35

Enero 20 36 AL 47

Enero 21 48 AL 59

Enero 22 60 AL 71

Enero 23 72 AL 83

Enero 24 84 AL 95

Enero 25 96 AL 99