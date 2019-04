Avión estuvo en riesgo de despresurización sobre aeropuerto del Valle

Un avión con procedencia internacional tuvo una emergencia en pleno vuelo, cuando se alistaba a aterrizar en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, que presta servicio al Valle del Cauca y el cual está a media hora de Cali.



El caso ocurrió este Jueves Santo y de acuerdo con las primeras informaciones, el avión, cuyo origen no se había precisado en la noche, se mantuvo en sobrevuelo por determinado tiempo, luego de que algo impactó el parabrisas de la aeronave, ocasionando fisuras.

La tripulación y el piloto consideraron condiciones complejas que obligaron hacer maniobras en pleno vuelo para que el avión quemara combustible, buscando alcanzar la altura ideal y así disponerse a aterrizar.



La situación generó susto, mientras la tripulación aplicaba las medidas de seguridad en emergencias como esta, en la que hubo riesgo de una despresurización.



Este fenómeno se produce cuando el aire presurizado de la cabina comienza a salir del avión de forma inmediata, en este caso, tras el impacto. No se ha precisado si fue algún objeto o algún ave.



Cabe aclarar que no siempre que ocurre una despresurización los pasajeros son succionados hacia el exterior. De hecho, eso algo poco frecuente.



Sin embargo, hay riesgos, pues el aire comienza a salir a través de la brecha que se haya producido en la nave para que luego, las mascarillas se descuelguen sobre los asientos de los pasajeros.



No obstante, según las primeras informaciones, no habría registrado este último caso.



El avión habría aterrizado sin novedad una pista del Bonilla Aragón.

CALI