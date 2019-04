Otros dos cuerpos rescatados en la avalancha de Rosas

Tras la avalancha que se originó en la madrugada de este domingo en la vereda Portachuelo, perteneciente al municipio de Rosas, Cauca, sepultando casas y hasta ahora deja 19 personas sin vida que esperan ser identificadas.

Hacia las 10 a.m. se logró rescatar una niña y otro cuerpo sin vida en medio del lodo y las piedras. Se elevan ya a 19 las víctimas de esta tragedia.



La tragedia que enluta al departamento del Cauca con al menos 8 viviendas, 18 muertos identificados y hasta el momento más de 30 desaparecidos, es por esto que la Unidad de Gestión del Riesgo (UGNRD), encabezado por Educado Gonzalez, está al tanto de la cuantificación y dando solución como la atención integral a los menores que han perdido a sus seres queridos.



Desde las 7 a.m., se reiniciaron las labores de búsqueda y rescate con apoyo canino en el lugar de la avalancha. También por parte de la UGNRD se está trabajando el tema vía permitiendo el despeje de la carretera, priorizando la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas.

Solo 19 pasajeros se envía desde la Terminal de Transporte de Popayán

La Terminal de Transporte de Popayán, informa a los pasajeros que se encuentran en la ciudad Blanca y se desplazarán a esta del municipio de Rosas, que solo se estarán despachando vehículos con una capacidad máxima de 19 pasajeros por la via alterna Rosas-La Sierra-El Bordo.



El tránsito normal por la via Panamericana puede tomar 24 horas mientras las autoridades terminan de hacer su labor.



Así mismo se hace un llamado a las Terminales de Transporte del país para que no despachan vehículos de más de 19 pasajeros con destino al sur del país y del continente ya que no podrán transitar.



