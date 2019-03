Anuncio de Alcalde sobre intervenir Emcali calienta campaña

La advertencia que hizo el alcalde Maurice Armitage a los sindicatos de Emcali sobre pensar en que la empresa pública de servicios vuelva a someterse a un proceso de intervención de la Superintendencia de Servicios generó rechazo de sindicatos, precandidatos a la Alcaldía, así como en el Concejo y entre veedores.





“Lo que hace falta es gestión, nosotros no tomamos las decisiones, no administramos la empresa”, añadió León.

El presidente de la Unión Sindical de Emcali (USE), José Roosevelt Lugo dijo que "el alcalde puede vender todas sus empresas, pero no puede venir a presionar a los caleños y a los sindicatos con los acuerdos que él pretenda e imponerlos, porque sacrifica el patrimonio público que tiene la ciudad”.



El presidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), Ricardo Muñoz, dijo que los sindicatos no administran la empresa ni toman decisiones. "Falta gestión de la Alcaldía y de la gerencia de Emcali".



Según el presidente del cabildo, Fernando Tamayo, hoy la Superintendencia de Servicios Públicos está para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios, “mas no es un ente fiscalizador o coercitivo de lo que hagan o dejen de hacer los trabajadores de las compañías de servicios públicos”.



"Preocupa que las declaraciones del Alcalde pueden generar incertidumbre frente al futuro de Emcali, que si bien tiene un panorama poco alentador en el componente de Telecomunicaciones, tiene otras Unidades de Negocios como Energía y Acueducto y Alcantarillado, que podrían ponerse en riesgo frente a la competencia y a los suscriptores clientes de la compañía”, advirtió el concejal Tamayo.



Entre tanto, el precandidato y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina afirmó: “Creo que el Alcalde o es incapaz o no tiene conocimiento de la ley de servicios públicos y de cómo funcionan las empresa. Se encuentra presionado por sectores con la intencionalidad de acabar Emcali, pero debo señalar precisamente que Emcali no tiene causales de intervención. No está en deuda con sus proveedores, no pone en peligro el abastecimiento de energía ni de agua para los caleños y no tiene causal alguna para ser intervenida por el Gobierno central”.



Ospina agregó: “Se observa una incapacidad de la gestión de Eemcali para que con los activo s que administra pueda proveer mayores recursos a la ciudad con reducción de tarifas o vía aportes e inversión (...) Hay unos intereses de determinados sectores que se quieren quedar con una empresa de servicios públicos que desde hace 80 años la caleñidad ha construido”.



Por su parte, el precandidato Michel Maya señaló: “Esperábamos que el Alcalde por ser un gran empresario iba a lograr un gran cambio, una transformación en la empresa más importante del suroccidente colombiano”. Anotó que “es reconocer su incapacidad como gobernante para sacar adelante a Emcali. A todas luces pedir una intervención es un inconveniente. Ya habíamos superado una etapa (la intervención de 13 años) ya sabemos además que cuando el Gobierno Nacional maneja la empresa no funciona bien. Lo que tenemos que hacer es una reestructuración real en términos administrativos con una gerenrencia que de verdad solucione los problemas de la empresa. Aquí hay un problema de fondo en el que están vinculados los sindicatos, pero también hay un error en el manejo de la gerencia general y presidencia de la empresa”.



El también precandidato Alexánder Durán manifestó como hijo de un trabajador de Emcali y como beneficiario de una beca que le permitió estudiar medicina y realizar su especialización: “Hoy técnicamente no se cumple con ningún criterio para buscar la intervención de Emcali. Eso como primer punto. Segundo, las Empresas Municipales son un monopolio en servicio de agua y alcantarillado, lo cual da unas ventajas competitivas insuperables; en energía conforma un oligopolio. Estos dos dos sumados dan unas fortalezas importantes para apoyarse en la crisis. Tercero tiene que ver con el tema del componente humano. Emcali invierte en su recurso humano. Señaló que aunque habrá que tomar decisión que “que pueden traer algo de sudor y lágrima”, el objetivo “debe seguir siendo que Emcali siga ciento por ciento pública y para la ciudadanía”.



Alejandro Éder, también precandidato a la Alcaldía de Cali, dijo: “Hallar una solución a la crisis de Emcali es uno de los mayores desafíos que tenemos como caleños. Emcali debe ser una empresa de la cual nos sintamos orgullosos”.



Dijo, además: “Como ciudadanos necesitamos ver que en Cali tenemos unas empresas públicas con todo el potencial para generar ingresos no fiscales a la ciudad, es decir, dinero adicional que pueda invertirse en el desarrollo social de los caleños. Ciudades como Medellín dan ejemplo de ello, pues en un año en promedio, Empresas Públicas Municipales (EPM) genera 1,3 billones de pesos de dividendo direccionados a la Alcaldía y adicionales al presupuesto de la administración para invertir en la ciudad. Esa debe ser una apuesta. Considera importante "garantizar la calidad y la prestación de los servicios públicos de la ciudad, también implica consolidar el mejor equipo, trabajar juntos, ponernos de acuerdo y gestionar desde las lógicas de la transparencia y el cuidado de cada recurso".



El precandicato a la Alcaldía de Cali Germán Alfonso, quien va por el movimiento Cali Avanza, opinó que la intervención “no es una estrategia” conveniente para la ciudad y que la situación de Emcali debe ser resuelta a nivel local, “no pasársela al Gobierno Nacional. Ya se vio que una intervención no es conveniente”. Propone una mesa en la ciudad para debatir el futuro de la empresa.



Roberto Ortiz, precandidato, también rechazó la idea de una segunda intervención. Dijo que sería tomar "la decisión fácil: liquidar Emcali".



El precandidato Roberto Rodríguez dijo: “Se pueden intervenir las Empresas, pero no me parece la forma cómo se está presentando. Es como una amenaza a los sindicatos que si no se acomodan a lo que él (el Alcalde) diga viene la intervención y la intervención es para proteger a los usuarios y no para proteger a la Administración. Los resultados de Emcali no son los mejores. Pediría al Alcalde que entrara en razón y buscar a la Superintendencia para que indique qué debemos hacer, cuál debe ser el plan y de cara a la ciudad proyectárselas a los caleños, pero no decir intervenir como una amenaza”.



La veedora Betty de Borrero dijo: “De materializarse el anuncio del alcalde a los sindicatos de solicitar la intervención de Emcali sin estar incursa en causal legal, esto sería una 'alcaldada' que demuestra su incapacidad para adoptar conjuntamente con la gerencia una solución viable y razonable de reestructuración de la empresa, acorde con las necesidades del mercado y la mejor prestación de los servicios públicos, en peligro de ser privatizados por la puerta de atrás como así lo esperan algunos sectores empresariales y comerciales de la ciudad”.



