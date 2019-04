Discriminación y desempleo, dolores de comunidad Lgtbi en Cali

Ante el Concejo Municipal de Santiago de Cali se llevó a cabo la jornada de Participación Ciudadana en la Comisión de Plan y Tierras, el Proyecto de Acuerdo 098 que contiene la política pública Cali Diversa orientada al reconocimiento de la comunidad Lgtbi.

Esta política, dirigida a la comunidad Lgtbi, tiene como propósito generar las condiciones y recursos que promuevan y garanticen el acceso y disfrute a los derechos humanos y el ejercicio de su ciudadanía plena. Organismos como Salud, Educación, Bienestar Social, Desarrollo Económico y Hacienda entre otras han hecho exposiciones a favor del proyecto de acuerdo 098.

La Concejal Ponente Audry María Toro Echavarría indicó que la política pública Cali Diversidad contenida en el proyecto de acuerdo 098, busca el reconocimiento social de una comunidad que tiene respaldo en la Constitución Política de Colombia, además de avanzar en temas de inclusión y de derechos fundamentales. Pero demandó actualizar el censo y caracterización de la población LGTBI.



Toro afirmó que el estudio de Univalle que respalda el proyecto en cuanto a cifras, solo identifica la población Trans. "Pero dónde están los estudios para los gays y las lesbianas, por ejemplo", expresó la Ponente quien solicitó precisar los datos.El 92 por ciento de los municipios del Valle del Cuca tiene incluida a la población Lgbti, en sus Planes de Desarrollo, como programas con el 50 porciento o subprogramas o proyectos el 42 porciento, es por esto que el mapa de activistas se han ampliado en el departamento, precisamente en el norte y por identidades no muy visibles.

¿Por qué es importante esta política pública para la comunidad Lgbti?

El director Jurídico de la Alcaldía, Nayib Enciso, indicó que la política pública es necesaria para cumplir los tratados internacionales que promueven el derecho a la igualdad y que cumple con varias sentencias de la Corte Constitucional, que hablan de los derechos de la población (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Pero, ¿Qué dicen los voceros y activistas sobre esta Política Pública?

Guillermo Burgos, activista social por más de 45 años en Cali y Tumaco, defiende que "El Concejo Municipal nos está dando una pequeña dosis para creer en la institucionalidad, para hacer que está política pública salga adelante que hace más de 15 años nos queremos visibilizar para no seguir padeciendo de la discriminalidad por parte de la institucionalidad".

Y por otra parte, en Tumaco, Nariño Burgos defiende que es una "zona muy conservadora todavía, es muy importante lo que pueda pensar la familia. Practicamente la familia les ha apoyado y no ha importado el señalamiento que le da la sociedad. Pero se encuentra con algo y es el desplazamiento forzado".

Luis Felipe Rodríguez, director de la Escuela de Liderazgo LGBTI de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana afirma que "tener una política pública nos permite llegar a 22 comunas y 15 corregimientos del municipio para decirle a las personas que el Estado también esta interesando en la comunidad LGBTI, que hay iniciativas y presupuesto."

Luis Felipe Rodríguez, director de la Escuela de Liderazgo LGBTI.

Pamela Montaño, activista en Derechos Humanos para mujeres trasnsexuales, recalca que el sistema de salud para la comunidad Lgbti hace relevancia en que "yo como mujer transgénero hoy quiero socializar la carencia que hay para nosotras en la atención en salud es desagradable y deprimente como de alguna u otra manera nosotras seguimos en este momento siendo objeto de estudios epidemiológicos y nos siguen cualificando y cuantificando, ya que no nos sentimientos beneficiados con estos estudios".

Además, Montaño resalta que más para las tipificaciones de la mujer trans, siendo transgéneros, transformistas, transexuales y que deben ser leídas de forma diferente porque cada mujer tiene necesidades diferentes y "nos siguen leyendo como una sola persona".

Mientras que la Concejal María Grace Figueroa Ruiz indicó que el estudio de la Universidad del Valle tiene seis años, "con lo cual partimos de una base irreal". Figueroa agregó que existe mucho rechazo a la población con esas características en el sistema educativo que demanda procedimientos que promuevan la inclusión.



También se pide que el trato en las instituciones y con las plataformas con las que cuenta, debe ir ligada a la norma como lo explica Tania, quien empezó su transición a los 12 años, sostiene que al momento de presentarse a trabajar se le exigía la libreta militar, y esto no debe ocurrir porque al categorizarse como mujer trans queda abolido pedir este documento, por eso "Cuando tenemos la oportunidad de tener un trabajo diferente al de la peluquería, cuando entramos a una entidad pública o privada, le metemos todo el alma y todo el corazón", enfatiza Tania.

Esperanza Forero, directora encargada de Planeación Municipal indicó que la política pública Cali Diversa hace parte del eje Cali Diversa. “Sobre una parte de este grupo poblacional se hizo un estudio con la Universidad del Valle, que indicó que los sitios de permanencia de la población trans está en el centro y la zona industrial y laboran especialmente en peluquerías”, explicó la funcionaria.



En este sentido Andrés Camilo Villalba se refirió al estudio que realizó al Instituto Prospectiva de la Universidad del Valle, en el que tuvieron varios inconvenientes entre ellos la falta de conocimiento.

Andrés Camilo Villalba. Consultor Departamental LGTBI. El audio embebido no es soportado

¿Hay espacio para la Paz en esta política pública?

Mao Garcés, enlace departamental LGBTI de la Gobernación del Valle resalta que dentro de esta política pública no hay aún espacio para las victimas del conflicto armado, hechos como desplazamiento y también de la seguridad que se le brinde a esta comunidad, "me preocupa que la política pública de Cali no hable de la población LGBTI en temas de paz, pensando en términos de la integración de las victimas por el conflicto armado" sostiene Garcés.

Ya que lo que va corrido del año van seis personas trans muertas, ubicando al Valle en el segundo departamento que más casos de asesinatos a la comunidad LGBT presenta en el país, Antioquia ocupa el primer lugar.

¿Con qué presupuesto se cuenta?

Con respecto a las metas del Plan de Desarrollo Cali progresa contigo, Forero explicó que su ejecución va bien y seguramente se van a cumplir como está presupuestado. a final de este gobierno.



Respecto de la inversión que presupuestó la Administración para el presente año, se cuenta con recursos del orden de los $955 millones dirigidos a programas relacionados con la política pública para la inclusión de la población LGBTI (conocida como Cali Diversa), los cuales se ejecutarán en cuatro organismos a saber: la Secretaría de Cultura con $103 millones procedentes de la estampilla Procultura. En la Secretaría de Participación Ciudadana hay $119 millones. En Deporte y Recreación $383 millones, con recursos provenientes de recursos propios y Sistema General de Participaciones (SGP.)



"En atención psicosocial y fortalecimiento al proyecto de vida se han atendido 684 personas, de 1000 que se tienen como meta. En formación para el liderazgo, van 353 personas de 500 que están en la meta", explicó Forero ante los Concejales de la Comisión de Plan y Tierras.



Y desde la Secretaría de Bienestar Social se invertirán $349 millones en estrategias de acompañamiento a esta población, recursos de la estampilla prodesarrollo y SGP.