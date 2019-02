Alivio a la pesadilla de basuras para los payaneses

Con presencia de la Superintendencia de Servicio, las autoridades de Popayán y el concesionario Serviaseo acordaron que se reanudará la recolección de residuos en esta capital.



Desde la semana pasada, la situación había quedado en el aire ante una decisión de cierre del relleno Los Picachos, determinada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), ante contaminación de una fuente hídrica.



La basura se destinará temporalmente al relleno de Yotoco.

Como en una pesadilla, los payaneses sufrieron una avalancha de basuras regadas en la ‘Ciudad Blanca’.



El cierre preventivo del relleno Los Picachos fue dictado la semana pasada por la Corporación Autónoma del Cauca (CRC), por contaminación de fuentes hídricas.



La Superintendencia de Servicios Público, que llegó a conocer la situación, estableció un acuerdo con el concesionario Serviaseo.



En la tarde del lunes se determinó que esa empresa emprenderá la recolección de basuras, en especial, en áreas públicas. Luego se avanzará en la domiciliaria.

Los residuos irán temporalmente hasta Yotoco, en el centro del Valle, donde está el relleno de Interaseo. En principio, esa entidad había señalado su limitación para recibir la basura de Popayán y otros 15 municipios.

La basura estaba ocupando áreas públicas de la capital del Cauca. Foto: Archivo

El aumento de las tarifas es uno de los temas pendientes. El alcalde encargado, Héctor Gil Walteros, había señalado que se debía fijar un plan de contingencia. Y que no se podrá afectar la tarifa.



En una carta, Interaseo que opera el relleno Sanitario de Yotoco (Valle), le hizo saber a Mario Romero, gerente de Serviaseo, había advertido que no se contaba con la disponibilidad de recibir las 1.200 toneladas de Popayán y otros 15 municipios caucanos.



Los rellenos de Quitapereza en Santander de Quilichao y El Cortijo en Puerto Tejada no tienen capacidades ni permiso.



La semana pasada habitantes de La Yunga, El Charco, El Tablón y Río Hondo bloquearon la a vía al relleno.