Alerta por peligrosos procedimientos con los biopolímeros en Cali

El uso de sustancias inyectables para procedimientos estéticos o de relleno están dejando lesiones irreversibles o llevan a tromboembolismo pulmonar y la muerte, advierte el cirujano plástico Alfonso Riascos, del Centro Médico Imbanaco y la Sociedad Colombiana.



Si los efectos no son mortales, solo mejora con tratamientos médicos especializados que, por desgracia, no son curativos sino de manejo crónico.

De acuerdo con el doctor Alfonso Riascos, a las pacientes les ofrecen un supuesto ácido hialurónico, cuyo uso específico aprobado es en el rostro, en áreas que requieren muy pequeñas cantidades.



La falsa sustancia la están aplicando en glúteos, senos y pantorrillas, donde la cantidad necesaria, si fuese ácido hialurónico de verdad, seria de altísimo costo (alrededor de 300 millones de pesos).



A las consultas en distintas ciudades colombianas cada día llegan casos muy graves. Les inyectan silicona industrial, parafina, cemento dental, vaselina, aceite mineral o vegetal y hasta grasa animal, entre otras sustancias, ofrecidas como la panacea y que se aplican como rellenos estéticos, con las consecuencias descritas.

El uso de distintas sustancias provoca dramas por procedimientos estéticos Foto: Archivo

Riascos explica que por lo general la aparición en el rostro o en los glúteos, (las aéreas más comunes) de coloración oscura y hasta pequeñas úlceras, parecidas a una roncha, es el comienzo de una tragedia. Luego, esas lesiones pueden progresas a protuberancias rojas o quistes que cubren la totalidad del área, como úlceras en la piel. Es la consecuencia de la inyección de “sustancias de relleno” prohibidas, cuyos efectos son nefastos (por rechazo del cuerpo).



Para los especialistas, son lesiones muy complejas, muchas de ellas irreversibles. La sustancia inyectada se entrelaza con las fibras de los tejidos y es casi imposible extraerlas por completo. En cirugía se retira el tejido afectado y si se sustituye por tejido cercano, cuando se puede o con injertos en otras ocasiones".



Los efectos pueden surgir a unas cuantas horas de aplicados siendo estos muy graves y hasta 25 años después. Incluso aparecer y desaparecer de forma cíclica. Su peligro radica en que al no estar contenidos el algún recipiente especial, migran a las áreas vecinas y producen el efecto adverso al esperado, es decir que deforman el cuerpo, explica Riascos.



La mayoría de los casos de inyección de sustancias de relleno es realizada por personal sin formación. Usan sustancias prohibidas que producen deformaciones (biopolímeros), además de las reacciones en el organismo, como el dolor, el edema o hinchazón, fibrosis, infección, fístulas o aberturas en tejidos, necrosis o muerte de la piel; hay desplazamiento por gravedad (los tejidos quedan colgando) y retracciones (la piel y el tejido se encogen).



El llamado es a no usar estos productos que no tienen la aprobación de la FDA, reguladora de alimentos y medicamentos de EEUU, de donde vienen estos productos. Absténgase de estos tratamientos baratos. Por su seguridad, consulte con un cirujano plástico, quien le orientará sobre lo que realmente puede usar.