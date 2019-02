Alerta en el Valle por amenazas en medio del proceso electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) reporta 30 hechos de violencia en el país contra precandidatos, servidores públicos elegidos a través del voto popular y funcionarios de los organismos de control.

Mañana, en Cali, se realizará un consejo de seguridad para revisar las garantías frente a este proceso que culminará en octubre con la elección de alcaldes, gobernador, concejales y diputados. También se abordará el caso de los de líderes sociales en todo el Valle.



Las alarmas se prendieron con el homicidio el pasado martes de Silvio Montaño, precandidato a la alcaldía de El Cerrito y de quien no se conocían amenazas en su contra.



Por este caso las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para quien suministre información sobre los responsables de este homicidio.

La situación en este municipio ubicado al sur del Valle se complicó. Otros dos candidatos a la alcaldía han recibido amenazas.



Uno de los amenazados es Sebastián Reyes, hijo del actual alcalde de ese municipio, Severo Reyes.



El Alcalde contó que a Sebastián le advirtieron que no podía ir a la montaña y menos, hacer política.



El otro aspirante a la alcaldía de El Cerrito que ha sido intimidado es Luis Fernando Osorio, conocido por sus amigos como ‘Currumiño’.



“Hoy me encuentro con algunas amenazas por mensajes y en redes sociales en contra de mi vida y de mi familia, donde apenas me dan unas horas para que desocupe el pueblo”, advirtió Osorio.



“Tenemos que defender a los líderes políticos que van a empezar a participar en las elecciones regionales y municipales”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien convocó el consejo de seguridad.



La MOE rechazó estos hechos de violencia. Cuatro actores políticos han sido asesinados en el país, 22 han recibido amenazas y tres han sido objeto de atentados

La MOE le pidió a la Presidencia de la República integrar todos los partidos y movimientos políticos en las estrategias para prevenir el escalamiento de este tipo de agresiones.



Cauca, Bogotá, Cesar, Valle del Cauca y Putumayo son las regiones más afectadas por esta violenca política de acuerdo con la información que maneja la MOE.