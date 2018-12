Accidente en Cali dejó nueve personas lesionadas

Dos semanas después del accidente en la vía entre Buanaventura y Buga, en el centro del Valle del Cauca, por el cual fallecieron nueve personas, otro incidente se registró, pero en el suroriente de Cali. Este viernes, una buseta de servicio intermunicipal, de placas VCL 971, se volcó en la calle 27 con carrera 38, en el barrio El Jardín, de Cali. Allí quedaron nueva personas heridas, de acuerdo con el balance inicial de las autoridades.



Los heridos tienen múltiples golpes.

De acuerdo con William Bermúdez, funcionario de la Secretaria de Movilidad de Cali, dijo que el conductor del automotor había recogido a los primeros pasajeros para iniciar su jornada y al hacer un giro a la derecho, perdió el control.



De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, los accidentes figuran entre las primeras causas de lesiones en el departamento.



El pasado 9 de diciembre, nueve personas perdieron la vida y 22 más quedaron heridas, tras el volcamiento de un bus de servicio especial, en la vía entre Buga y Buenaventura, en el centro del Valle del Cauca.



El bus, de la empresa Transcristales, había salido ese domingo de Calima-El Darién con dirección a Yotoco, en el mismo centro del departamento.



El hecho se registró en el sector Plan de las Vacas en dirección a una reserva forestal.



Al parecer, el vehículo con más de 30 personas habría sufrido fallas, pero las autoridades están confirmando esta hipótesis para determinar las causas de este accidente ocurrido en las primeras horas de este domingo 9 de diciembre. No obstante, la empresa del bus indicó que el automotor no tenía problemas técnicos ni mecánicos.



Según la Policía del Valle, hacia las 7:50 a. m. del domingo se registró el siniestro vial en la carretera que de Buenaventura conduce a Buga, en el Valle del Cauca, a la altura del kilómetro 103+200.



El conductor de un bus de servicio especial que cubría la ruta Calima Darién- Yotoco, al parecer perdió el control del vehículo en circunstancias que son materia de investigación, el cual terminó volcado tras salirse de la vía, señaló la Policía.



Gran parte de los heridos y de las víctimas fatales eran miembros de una selección local de basquetbolistas, oriundos de Calima El Darién. Al parecer, iban a jugar un partido en Yotoco.



Jesús Copete, secretario de la Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, informó, en ese entones: "Siendo las 8:27 horas del 9 de diciembre de 2018, se recibe llamada del bombero José Cáceres de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de La Unión, quien solicita información de un accidente de tránsito vía Buga-Buenaventura. Se establece comunicación con Gestión del Riesgo de la Unión y se solicitan teléfonos de contacto, confirma que no conoce de la situación. Posteriormente el facturador de turno del Hospital de Calima-El Darién, Andrés Felipe Castaño confirma la situación y que se dirigen al sitio unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio de Yotoco y Restrepo; se le solicita que active plan de emergencia en el Hospital San Jorge".



