A revisión Conpes de Emcali

Después de un 2018 complicado, de dos años consecutivos de decrecimiento, el sector constructor espera que en este 2019 se cambie esa tendencia. A nivel nacional se vendieron 172.000 viviendas el año pasado, frente a las 180.000 del 2017, el único segmento que no perdió su dinamismo fue el de las VIS.

En el caso de Cali, Camacol estima que al cierre del 2018 se hayan registrado ventas superiores a las 7.700 unidades, para un incremento anual del 3,0 por ciento comparado con el 2017. Y fue el segmento VIS el que jalonó ese crecimiento.



“Un programa que va a tener continuidad a lo largo de los cuatro años es ‘Mi casa ya’, fijamos en el Plan de Desarrollo una meta de 255.000 subsidios, en el caso del Valle es el departamento que más recibió subsidios el año pasado, fueron 359.000 millones de pesos, fueron más de 11.000 subsidios y la meta es seguir con cifras similares”, dijo el viceministro de Vivienda, Víctor Javier Saavedra en el foro ‘Política de vivienda, perspectivas económicas y tributarias 2019’ organizado por Camacol Valle, donde anunció revisiones a los topes de las viviendas social; un nuevo programa de financiación ‘Semilleros de propietarios’; revisión a 100 POT en el país; revisión al Conpes de Emcali y un estudio de acuíferos al sur de Cali para determinar hasta dónde se puede construir.



“Hay muchas propuestas, modificación de topes de VIS y VIP que ha sido solicitud del gremio, las vemos con buenos ojos, para marzo anunció el decreto, eso lo que va a permitir es que se fortalezca la oferta porque, si bien el VIS creció en ventas, en lanzamiento no se mueve a la misma velocidad y se necesita robustecer esa oferta, importante ese ajuste de tops, al igual reestructuración del FNA y la revisión de los POT, los necesitamos bien hechos y con información de calidad, lo que pedimos, a gritos, es seguridad jurídica para que no se tumben licencias porque hace un daño enorme a la industria y al comprador de vivienda”, dijo la presidenta de Camacol, Sandra Forero.



Otro programa de financiación será el de ‘Casa digna, vida digna’, para el mejoramiento y entorno de barrios. Comenzarán con 10 ciudades, entre ellas Cali.

“Vamos a hacer un convenio para titular predios, la meta son 4.000 a titular este año en la ciudad, 2.000 mejoramientos de vivienda y vamos a hacer un mejoramiento de barrios y construcción de parques y colegios con recursos del ministerio de Vivienda”, anunció el Viceministro.



¿Viceministro, que cambios se introducirán al Conpes de Emcali?

En este momento no permite inversiones en Yumbo, vamos a ser revisión con la empresa para que se pueda hacer expansión en la red, incluyendo Yumbo donde en este momento Emcali tiene clientes, tenemos que garantizar que pueda expandir la red; de los 80.000 millones de pesos que destina el Gobierno Nacional a la inversión de la empresa en Cali, que también se pueda hacer en Yumbo, 20.000 millones son para expansión de redes.



¿Cómo será el estudio de los acuíferos?

Hay zonas de expansión definidas en Cali a través del POT, la mayoría está en el corredor Cali-Jamundí, hay problemas para construir la red de acueducto y alcantarillado que se necesita para habilitar ese suelo, con los constructores estamos haciendo un plan de trabajo para poder hacer las inversión en esos servicios en la zona de expansión, pero más hacia el sur es esa zona hay unos terrenos que fueron delimitados en el POT como acuíferos que necesitan saber cuál es la limitación específica del acuífero a través de estudios; si no se hacen, en esa zona no se puede construir, no va a poder incorporarse a suelo urbano, tenemos que contratarlos para saber, efectivamente, cuál sería la zona de reserva por acuíferos, ese estudio lo contrataremos este año por el ministerio de Vivienda.



¿Cómo funcionará el programa de semilleros de propietarios?

Comenzará en abril de este año con un piloto, con las primeras unidades subsidiadas y en julio tendremos el primer corte de 7.000 beneficiarios, en febrero se anunciará la plataforma donde se pueden inscribir las familias. Durante 24 meses una familia recibe un subsidio de 500.000 pesos para arrendar una casa de interés social, la familia va a aportar 350.000 pesos, de ese aporte de la familia, 200.000 van a una cuenta de ahorro que servirá para el pago de la cuota inicial luego de los 24 meses; al final del periodo de arriendo queremos que la familia compre una vivienda de ‘Mi casa ya’, recibiendo el subsidio del programa que entrega 25 millones de pesos a la cuota inicial y 14 millones de subsidio a la cuota de interés; lo que se busca es que familias que, en este momento, no tienen acceso a ‘Mi casa ya’, puedan acceder a créditos hipotecarios con un ahorro durante dos años y se pasen a unas viviendas de mejor calidad de forma. Son unidades VIS nuevas o usadas que se presentan a arrendamiento, queremos que los constructores nos vendan algunas de las unidades que están construyendo, sino, que las dejen para arrendamiento durante 24 meses y después las puedan vender, queremos que grandes inversionistas compren unidades para entregarlas en arriendo para familias que las necesiten. Este programa está enfocado a familias que devengan entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes.



¿Cómo será la modificación de los topes para la vivienda social?

La vivienda de interés propietario tiene un tope de 55 millones de pesos, la oferta ha venido cayendo desde el 2014, creemos que es importante hacer una revisión del precio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo; para ‘Semilleros de propietarios’ ya se revisó ese tope, pasará de 57 a 70 millones de pesos y vamos hacer una revisión para ‘Mi casa ya’ en el topo de la vivienda interés prioritario también será hasta los 70 millones.



¿Y qué pasará con la revisión al Fondo Nacional del Ahorro?

Tendrá algunas reformas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, estamos buscando que tenga una estructura más eficiente, que reduzca los tiempos, que la asignación de notarías sea más rápida, que haya mayor agilidad en el otorgamiento de crédito a las familias. Los cambios se verán el próximo año.