A punta de latas, Caty Cucalón mostró el arte del reciclaje a Europa

En medio de pinturas, lienzos, pinceles, butacas de madera, también manchadas con pintura, que retractan el día a día de esta artista caleña que desde pequeña reconoció que su gusto y dedicación sería por el arte.

Este mes estuvo en el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM), sede de la III Bienal Internacional de Arte de esa ciudad de España, donde esta caleña, entre un colectivo de 16 artistas, expuso su obra ‘La regla de oro’. Ella se enorgullece de poner el nombre de Colombia en los preciosos salones del Palacio Gomis, edificio del siglo XVIII construido por el mercader Francesc Gomis, en 1792.



En su casa del oeste de Cali, en un espacio de dos metros cuadrados nacen las ideas que le permiten a quien es madre y esposa estar entre artistas plásticos. Hay detalles del paso por Miami o por París, en Art Colombien, con cinco de sus producciones.



En una selección de 2.500 artistas a nivel del mundo abrió una puerta de la XI Bienal de Florencia (Italia), en 2018. En esa versión tenía como interés contribuir e imaginar en un futuro en el que le apostara cada uno de los artistas, a la creatividad y la sostenibilidad, generando arte, pero siendo amigable con la naturaleza. Tras dos meses de estudio por parte de los curadores, el pasado 7 de diciembre, a ella se le otorgó la distinción del premio de Caravaggio, entregada en Milán.



Fue el fruto de un trabajo que desde hace cinco años se ha enfocado en el reciclaje desde un punto más artístico; ve en cada textura una oportunidad de arte.

'La regla de Oro', obra que presentó en la Bienal de Barcelona. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Para esta caleña pintora el arte está en cada una de los elementos que pueda transformar, tal es el caso, de los materiales reciclables, como lo son las latas y emplea el lienzo, que es su mesa de trabajo y originaria de grandes ideas.



Parte de su casa se ha convertido en su espacio de creación, en el que en su cuaderno reposan ideas que buscan ser plasmadas en un espacio lleno de color y con su sello artístico.

Madre, esposa y apasionada por el arte desde pequeña es Caty Cucalón. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Caty Cucalón abrió las puertas de su casa a EL TIEMPO en el que dejó ver sus obras y contar desde que recuerda que sus manos empezaron a sentir que tenían prioridad desde pequeña para ella, empezaron a rayar de manera natural y al que le fue fiel, y ahora con más de 25 años dedicados al arte lo cuenta.

¿Cómo ve el arte en la ciudad?

Todo lo que tenga que ver con arte, es un proceso y Cali es un semillero de artistas, no solo de pintura, sino de danza, música, literatura en toda la esfera de la plástica, donde han hecho aportes a nivel nacional e internacional.

Siempre he pensado que el arte colombiano debe empoderarse ante el mundo, como por ejemplo el maestro Botero y Doris Salcedo. FACEBOOK

TWITTER

¿Ha sentido apoyo por parte del gobierno municipal?

Soy una artista independiente pero sí he tenido apoyo por parte de la Alcaldía o la Gobernación en algunas exposiciones. Pero quiero rescatar que es un camino de obstáculos y de resistencias, porque nos toca ‘tocar puertas’, buscar apoyo, vender obras todo esto, porque se busca visibilizar.



He tenido la oportunidad de presentar en Europa pero también ha sido porque, las ‘maromas’- como señala en medio de risas- han sido varias y poner algunas obras en venta.



Siempre he pensado que el arte colombiano debe empoderarse ante el mundo, como por ejemplo el maestro Botero y Doris Salcedo. Pero también hay conmigo otros artistas que queremos alcanzar esos grandes escenarios, mostrando las obras.

¿El arte la ha hecho más consiente de la realidad en la que vive?

Sí, hacerme consciente de mi realidad es mi mecanismo o método de poder expresar todas esas emociones que me genera mi país que además amo y respeto profundamente. La pintura ha sido mi punto de partida. Lo que yo he hecho a través de mi obra es contar historias, de una forma, más sutil, con mis personajes, texturas y generando un cuento a través de ellas.

Dar vida a lo que se consideró en un 'desecho'

Caty Cucalón desde hace cinco años, se ha caracterizado por tratar el reciclaje desde un punto más artístico y ver en cada textura una oportunidad de arte.

¿Cómo maneja el reciclaje de las latas?

Ha sido un proceso de buscar, de interactuar con personas que se encargan de recolectarlas en municipios como Jamundí, Palmira o Yumbo, tratar la materia en la que se consideró materia perdida de lo que ya pasó, y que las personas no le ven otra utilidad.

Las oxidaciones que tienen estas latas hace que explote mi imaginación FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo es el proceso de creación con estas latas?

Sin duda alguna es un diálogo que hay entre las latas, las oxidaciones que tienen estas latas hace que explote mi imaginación.

Para mí tienen un valor, es volver bello a algo que ahora ya no lo es, además que es algo que cierro los ojos y plasmo algo que ya no existe para los demás. Visibilizar algo, no visible.

Obra 'Cuanto vale escucharte', hace parte de un triptico que presentó en la XI Bienal de Florencia, Italia el año pasado. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿Primero está el título y después está la obra o primero la obra y luego el título?

Tengo un listado, porque se me vienen a la cabeza cuando veo o escucho algo, donde tengo muchos títulos de varias obras, entonces me pasa que tengo los títulos y luego la obra, porque a partir del título pienso la obra. O Me llega la obra y no hay título. Son despertares diferentes cada día, en el arte. Los títulos de las obras son un camino para los espectadores. Ahora se presentará en la Bienal de Barcelona, sobre un lienzo y llevará las latas.

El fin del arte, te tiene que hacer transgredir, es una espada que te atraviesa FACEBOOK

TWITTER

¿Suele explicar sus obras?

En cierta reunión me dijeron que yo no explicaba las obras y puede tal vez tomarse como algo prepotente, por lo contrario lo veo como un proceso de en el que el espectador debe intervenir y de retroalimentar, es jugar con toda esa energía que cuente lo que sintió, siempre invito que me den su concepto de la obra, que me digan qué les hice sentir con lo que ven. Porque ese es el fin del arte, te tiene que hacer transgredir, es una espada que te atraviesa. Cucalón con una sonrisa en el rostro y manos que también cuentan cada una de sus anécdotas, compartió en la Bienal de Florencia, Italia un tríptico llamado ‘¿Cuánto vale escuchar?’, en el que fue reconocido

¿Cómo es el embalaje de las obras en cada viaje?

Es increíble el modo de transportarme en cada viaje, porque los cuadros son más de un metro de alto y 2 metros de ancho, en las latas hay elementos que son externos, como pilas o accesorios, así que se deben de cuidar muy bien, porque hace parte de la obra.

Tres nombres y una sola palabra:

¿Bernardino Labrada?, inocencia.

¿Mario Gordillo?, pinceladas contundentes.

¿Liliana Villegas?, explosión.

¿Qué mensaje les da a los padres de familia que ven en sus hijos el gusto por el arte?

Tengo dos hijos que ambos son artistas, no obligados, es el mejor regalo que puede dar a un hijo es apoyarlo y acompañarlo. Nunca hacerlos sentir solos. El arte es un modo de vivir y dejar de verlo como electiva en un colegio, por ejemplo engrandece a un país.

Esta obra se llama "Pintando en la oscuridad". Foto: Archivo particular

Así es como esta Caty Cucalón, estuvo en París, llamada Art Colombien, exponiendo cinco de sus obras, quedando expuestas. Recorriendo el mundo, mostrando por medio de sus obras una realidad bajo su interpretación.



@natacha_8



CALI