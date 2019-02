A la cárcel de Popayán, ocho sentenciados por indígenas

Más de 80 miembros de la guardia indígena formaron un doble cerco uniendo los bastones de mando que tenían en las manos.

Los formaron en todo el corazón del polideportivo de Tacueyó, en el corregimiento de Toribío, a pocos metros de los ocho presuntos disidentes de las Farc que ayer recibieron 31 latigazos y castigos para permanecer en aislamiento de entre 13 y 20 años.



Estos ocho hombres fueron detenidos por la misma guardia indígena en esta zona del norte del Cauca, luego de que el pasado martes hubo una disputa entre grupos armados ilegales, algunos, disidencias de la Farc, que dejaron una persona muerta y una comunera herida y un incidente que terminó con un nativo herido, tras ser arrollado por una motocicleta.



Este vehículo pertenecería a uno de los grupos disidentes de las Farc, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y otras autoridades que presidieron la audiencia de los ocho enjuiciados.



En esta audiencia, que fue masiva en el escenario deportivo con capacidad para unas 1.000 personas, los indígenas determinaron que cada uno de los siete de estos capturados, además de los 31 fuetazos, sean sometidos a 13 años de aislamiento en un establecimiento de reclusión que esté a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



El octavo detenido también recibió igual número de latigazos, pero el aislamiento aumentó a 20 años. En otras palabras, estará guardado -expresión que utilizaron en la guardia indígena de esta región- en una cárcel.



En este caso, todos estos implicados serán llevados a la cárcel de San Isidro, en Popayán.



Durante la audiencia, ellos señalaron que no fueron responsables de lo ocurrido ese martes. Añadieron que estaban durmiendo y que se presentaron en el juicio voluntariamente, para esclarecer la situación.



“Nos ofrecimos voluntariamente porque nos había dicho que habría capturados. Nos sentimos engañados porque eso no fue lo que nos prometieron”, dijo Édison Cota, al momento de defenderse.



"Su fuéramos parte de grupos delincuenciales, no estaríamos dando la cara como lo estamos haciendo", dijo Cristian David Troches, otro de los condenados.



Sin embargo, en la audiencia se planteó que cuando un indígena fue atropellado y hubo un enfrentamiento entre grupos armados y la comunidad emprendió la persecución en contra de los presuntos ilegales, estos últimos habrían disparado con fusiles a la población, resultando una comunera herida con arma de fuego.



En esta zona, en las veredas San Pedro, El Playón y Crucero, en territorio de Corinto y Toribío, se vienen registrando combates entre los llamados ‘Los pelusos’, aliados con el Epl, y disidentes de las Farc.



