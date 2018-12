5.865 internos de cárcel Villahermosa en crisis por falta de espacio

Este miércoles se llevó a cabo en la Comisión de Presupuesto de Cali, el debate sobre el proyecto de acuerdo 089 que busca disminuir el hacinamiento y las problemáticas de sostenibilidad por las cuales esta pasando el establecimiento penitenciario y carcelario de Villahermosa.

Los concejales de Cali recibieron de nuevo la solicitud del Gobierno Municipal para realizar un aporte a fin de cumplir con las obligaciones que se derivan del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Nación, el INPEC, la Gobernación del Valle y la Alcaldía, para liberar un predio en la cárcel de Villahermosa y construir un pabellón para sindicados y condenados.



La iniciativa está contenida en el proyecto de acuerdo 089 por el Concejal Henry Peláez Cifuentes quien convocó a la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, el INPEC y la Unidad de Servicios Carcelarios con el propósito de escuchar las opiniones que existen, especialmente de familiares de personas sindicadas, condenadas y las estaciones de policía donde hoy hay detenidos esperando resolver su situación legal.



Este proyecto ya había sido radicado a principios del mes de octubre en el Concejo, pero no tuvo avance debido a observaciones hechas por los Concejales de la Comisión de Presupuesto, quienes consideraron necesario ajustar la solicitud de autorización.

Concejales de la Comisión de Presupuesto Foto: Comisión de Presupuesto

La acción social, busca disminuir el hacinamiento carcelario en Cali que a junio de 2018 estaba en 286 por ciento, puesto que tiene capacidad para atender 2.046 personas y hoy cuenta con 5.865 entre sindicados y condenados. Sin contar con290 personas más que permanecen en calidad de sindicados en las estaciones de Policía de El Guabal, Los Mangos, Lido y Decepaz.



De acuerdo con Carlos Augusto Hincapié, director del INPEC, la manutención de un sindicado le cuesta al municipio 1.500.000 pesos al mes que al año suma 5. 400 millones de pesos. Con el predio de 25 mil hectáreas y el aporte de 25 mil millones de pesos construirían 3 pabellones en año entrante para tener una capacidad de 1.500 sindicados internados.



"Con esta construcción la estaciones de policía se equilibrarían y mejorarían la seguridad de la ciudad. Alrededor de 200 agentes están cuidando los que están se encuentran detenidos. A mediano o largo plazo se tiene la idea de 2 o 3 pabellones más para reemplazar los viejos por una cárcel moderna con los debidos cuidados y manejos para los internos", afirmó Hincapié.

Dentro del marco del convenio, la Personería Municipal abogó por la población Lgtbi, la cual tiene un pasillo, pero debido al hacinamiento existente, no han podido recibir los tratos que merecen.



De acuerdo a ello, buscan la creación de un pabellón especial para poder mejorar las condiciones de vida de esta población y donde puedan ofrecer servicios de peluquería, bisutería, arreglo de uñas y poder educarse.



Alicia ordonez, personera asignada para los derechos de los internos afirmó: "Las personas no pueden salir a tomar el sol, en un patio donde deben haber 200 personas, actualmente hay 800. Necesitamos los pabellones para mejorar la vida de los internos".



La Concejal María Grace Figueroa Ruiz, propuso modificar el título del proyecto de acuerdo en mención a fin de permitir la seguridad jurídica de la iniciativa. Por ello sugirió que la autorización al Alcalde se dé para “sanear el pasivo del bien inmueble que dona la Gobernación para construir el pabellón de sindicados y se elimine la palabra aporte”.



La Concejal Alexandra Hernández Cedeño, se mostró partidaria de la modificación al título, a fin de poder autorizar el saneamiento contable que demanda el predio y darle trámite a la obra que permitirá disminuir el hacinamiento no solo en Villahermosa sino también en las estaciones de policía donde diariamente se deben ocupar más de 90 policías para cuidar sindicados y condenados.