3.000 casos de maltrato y abuso infantil en un año en el Valle

En Colombia cada 22 minutos un menor fue abusado sexualmente, eso es al día 64 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años, según un informe de Medicina Legal en 2018.



En el Mes de la Niñez, la Alcaldía de Cali se unió con la Corporación Humanizando, la Gobernación del Valle y la Personería y Unilibre, para organizar el Congreso Iberoamericano’, miércoles y jueves próximos.



Para el Icbf, se relaciona que el maltrato infantil y esta se define como “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, en el que se utiliza la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, y se aprovechan las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor (Ley 1146 de 2007)”.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en el 2018 en el Valle del Cauca se presentaron 2.908 casos de maltrato y abuso infantil y para el caso de Cali 1.714, de ellos el 70% tuvo una mayor afectación en las niñas y niños menores entre 10 y 14 años, advierte Carolina Campo, secretaria de Bienestar Social.



“Todos los esfuerzos que hagamos para evitar el maltrato infantil es bienvenido, pues todos debemos proteger a nuestra niñez, ya que en la medida en que lo hagamos estoy seguro que vamos a tener mejores ciudadanos”, expresó Maurice Armitage, alcalde de Cali.



como tema central de la agenda del Congreso, se pretende generar alertas para la prevención del abuso sexual y el maltrato infantil, a través de la participación de 23 invitados internacionales, nacionales y locales, quienes abordarán el tema sobre el Abuso Sexual infantil (ASI), desde la prevención como un tema de corresponsabilidad que le atañe a la Familia, Estado y Sociedad.



“En ese sentido, como bien lo dijo el señor Alcalde, nosotros emprendimos un ejercicio integral a través del programa Mi Comunidad es Escuela, donde tenemos aproximadamente 13 Centros de Desarrollo Infantil en que trabajamos el tema de pautas de crianza, en el marco de poder garantizar que los papás, las mamás y los acudientes que puedan detectar de manera temprana las alarmas en el que caso de que este flagelo esté sucediendo. Además desde el eje Familia y Niñez hemos venido trabajando y a partir de este año vamos a dejar 9 centros de orientación familiar, que van a estar enfocados en las comunas y corregimientos donde más se presentan estos casos de abusos”, dijo la secretaria de Bienestar Social de Cali, Carolina Campo.



Luz Helena Saavedra, presidenta de la Corporación Humanizando, organizadora del Congreso, “las cifras en el país son impactantes, cada 20 minutos se está abusando sexualmente de un niño y en el 93% de los casos el abusador es una persona que está en la foto familiar, es decir que es de la familia”.



Dentro de las temáticas que se encuentran en la agenda, los caleños podrán hacer parte de las siguientes conferencias:



La familia el núcleo más importante de la sociedad, la cual estará a cargo de la Sara Slapak,(doctora en filosofía y profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires). Día, 23 de abril, hora: 9:30 a.m.



La pederastia dentro de la religión Católica, en la que se conocerá la postura de la Iglesia Católica frente a los abusos cometidos durante los últimos años, la cual estará a cargo del padre John Freddy Gallego. Día 23 de abril, hora: 2:00 p.m.



El Abuso Sexual Infantil y Conflicto Armado, a cargo de la doctora María Cristina Hurtado, consultora de la OIM. Día 24 de abril, hora: 8:00 a.m.



El Abuso Sexual Infantil en los hijos de los inmigrantes, a cargo del sacerdote italiano Sante Cervellin, Director de la Fundación Comisión Católica para los migrantes en Argentina, quien de la mano del delegado de la ONU Gilberto Zuleta, abordarán el tema. Día 24 de abril, hora: 8:00 a.m.



El doctor Walter Lambert, médico pediatra del hospital de Florida, director Médico Estatal para niños en el Estado de Florida y director de protección de la niñez para el Sur de Florida, abarcará el tema: “La Cadena de Custodia y su respectiva recepción. La preservación de la prueba”. Día 24 de abril, hora: 11:30 a.m.



Otras temáticas estarán desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. durante los dos días de este encuentro académico.



El V Congreso Iberoamericano contra el Maltrato Infantil, “El abuso sexual, un problema global”, se llevará a cabo en el Paraninfo de la Universidad Libre, sede Valle del Lili. Para mayor información sobre inscripción y los horarios de

todas las conferencias visitar la página web https://www.humanizando.com