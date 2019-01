16 nombres por la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali

A la Gobernación hay ocho nombres, aunque faltaría una carta del norte del departamento. Por Cali se mueven también ocho propuestas. Varias candidaturas serían por firmas.

Desde fines del año pasado Clara Luz Roldán, ex directora de Coldeportes, puso su nombre por el grupo Nueva Generación, que lidera la hoy gobernadora, Dilian Francisca Toro, y cercano a la U.



Roldán espera más respaldos como el del exconcejal conservador Albeiro Echeverry y sectores de Cambio Radical. Ella aspiró a la Alcaldía de Cali en 2011 cuando se unió a la campaña del conservador Rodrigo Guerrero, quien fue electo.



Griselda Janeth Restrepo, exministra de Trabajo, de origen Liberal, se decidió desde noviembre a ir por firmas. Toma sus distancias con el expresidente César Gaviria y así el aval de ese partido podría quedar en Carlos Andrés Clavijo, ex concejal y exasesor en la actual gobernación del Valle.



El exdirector del programa presidencial para comunidades afrocolombianas, Óscar Gamboa Zúñiga, antes candidato Liberal a la Gobernación, lo buscará por firmas.

Aunque estaba en el sonajero, el senador del Polo Democrático, Alexander López, anunció que no renunciará al Senado para alcanzar la Gobernación. Explicó que debe cumplir un compromiso con sus electores. No se conoce para dónde irán sus respaldos.



El excongresista Álvaro López renunció a dignidades del Conservatismo y aspira a la Gobernación.



Los diputados Julio César García y Juanita Cataño esperan ser elegidos por el Centro Democrático para una candidatura.



El médico y excalde yumbeño Fernando David Murgueitio es otro nombre.

La pugna por la Gobernación estará ligada, como en otras elecciones, a lo que ocurra con la Alcaldía de Cali. Para ese primer cargo municipal no hay verano, sino lluvia de aspirantes. Ricardo Cobo, electo alcalde en 1998, dio a conocer que tiene, en su agenda, una candidatura que acompañarían el conservatismo y sectores ciudadanos.



El exsenador y exalcalde, Jorge Iván Ospina, quien en agosto fue objeto de amenazas a nombre de ‘Águilas negras’, avanza en su campaña.



El médico Alexánder Durán, quien renunció a la Secretaría de Salud, es una carta para el cargo,



Roberto Ortiz repite aspiración y ahora por firmas, aunque espera apoyo de partidos como Centro Democrático. Pero el concejal de ese partido Roberto Rodríguez se propone ser el elegido.



Cambio Radical tiene su as en el concejal y empresario Diego Sardi



Carlos Pinilla Malo, concejal liberal, también se le mediría a la contienda.



Y el exconcejal Michel Maya, quien aspiró antes al cargo, volvería con grupos cercanos a la congresista Catalina Ortiz.