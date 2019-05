Vandalismo en las estaciones le cuesta $74 millones a Transmetro

En lo que va de 2019 el sistema integrado de transporte masivo, Transmetro, se ha gastado 74 millones de pesos en arreglos de infraestructura de las estaciones, mientras que en el 2018 los costos por ese mismo rubro ascendió a los 416 millones de pesos.

Se trata, según la empresa, de un gasto que no tiene razón de ser si se tiene en cuenta que es el vandalismo el que se ha encargado de desmantelar varias estaciones del servicio público. Lo anterior sin contar con que, además, los buses y articulados corren con la misma suerte cuando son dañados por miembros de la comunidad.



En las estadísticas de Transmetro está consignado que son las estaciones ‘La Ocho’ y ‘Atlántico’ las que más se han sido visto afectadas por los daños que inescrupulosos han causado en los últimos días.



Y es que dichos paraderos lucen llenos de grafitis, tienen parte del techo destruido, avisos publicitarios y el nombre de la estación partido cuando no ha sido robado y sin puertas, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

“La gente dice que es por falta de mantenimiento, pero cada tres días estamos aseando y arreglando las estaciones”, afirmó Manuel Carbonell, supervisor de los guías de Transmetro.



Aunque la Policía esta presente en las estaciones, el funcionario de la empresa afirma que “no hay fuerza disponible para cubrir las acciones vandálicas”.



Pese a los daños presentados, la seguridad sigue siendo optima, según la empresa, los atracos que se presentaban han disminuido, pero le preocupa que la infraestructura de las estaciones siga siendo desvalijada.



La marcha del pasado 1° de mayo, cuando se conmemoraba el Día Internacional del Trabajo, dejaron varios daños cuando manifestantes pintaron con grafitis las estaciones.



Además, el pasado domingo se intentaron robar una puerta pero se recuperó gracias a la acción inmediata de la Policía.



“Invertimos 2 millones de pesos para quitar los grafitis de las estaciones, la puerta nos costó 5 millones de pesos, menos mal la conseguimos devuelta”, manifestó Carlos Jimeno, subgerente de infraestructura de Transmetro.



Transmetro tiene un gasto mensual en promedio de 15 a 20 millones de pesos en arreglos de las diferentes estaciones del sistema, deterioradas por daño o robo.

“Es impresionante que cada día somos víctimas de robo, hasta un foco se lo llevan”, puntualizó Jimeno.



La empresa atañe estos hechos a la falta de educación que presenta la comunidad de algunos barrios de Barranquilla.



“A medida que llegamos a otras estaciones del sur, nos damos cuenta de que la inseguridad y los daños aumentan”, añadió Carbonell.



Por otro lado, otras de las acciones que se vienen presentando es la evasión de los usuarios que no quieren pagar el pasaje, además de los que se bajan por las puertas laterales, exponiendo su vida y seguridad.



“Los guías se van a las 8 de la noche y ya hay 50 esperando para volarse”, afirmó Carbonell.



Una usuaria manifestó que “si no cuidamos y amamos lo nuestro, no tendremos nada en buen estado”.



Otros afirman que el descuido de Transmetro ha causado que las estaciones estén en este estado.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

BARRANQUILLA