Transportadores públicos quitan radios para evitar cobros de Sayco

Conductores de buses y taxis de Barranquilla deciden quitar radios de sus vehículos para evitar supuestos cobros por parte de la sociedad de autores y compositores de Colombia (Sayco) por escuchar música al interior de los automotores, situación que es desmentida por parte de la entidad, quien afirma que no son ciertas estas denuncias hecha por este gremio.

Los transportadores públicos afirman que el pago mensual que deben realizar a Sayco es de 34 mil pesos, valor que es visto con asombro, ya que al multiplicar esto por los 12 meses del año da un valor de 408 mil pesos, que de acuerdo al numero de flota de la empresa prestadora del servicio este "impuesto" deja un gran déficit en la economía de estas compañías.



Una empresa ya debe 100 millones de pesos, por no pago de estas sanciones.



Por lo que conductores y dueños del transporte público rechazan este cobro, afirmando que la actividad a la que se dedican no depende de la música, y no es justo que le cobren ese dinero.



"La situación ha sido insistente de parte de los señores de estas entidades que realizan cobros, mandan facturas, como si entre las empresas y estas entidades se hubiese hecho algún tipo de negociación, o si nuestra actividad dependiera de la música para determinar nuestro nivel de ingresos", dijo Giovany Ramos, presidente de Analtra, al medio local Emisora Atlántico.

Además de estos supuestos cobros, el gremio ha denunciado que son interceptados por miembros de Sayco, y que estos revisan si están utilizando el radio para escuchar música, para sí imponer sanción.



Esta situación ha sido cuestionada, ya que la mayoría de las personas van en su carro escuchando música o noticias, lo cual no puede ser determinado por los miembros de la Sociedad, así lo han afirmado el grupo de conductores del servicio público, quienes han dicho que tomarán como medida quitar los equipos de sonido para evitar sanciones.



"Estos cobros son ilegales, la suma asciende los 100 millones de pesos, ellos asumen que estamos reproduciendo las canciones de los autores que ellos representan, cuando no es así", manifestó el directivo de Asotrans, José Escorcia.



Por su lado Sayco afirma que estas supuestas denuncias hechas por el gremio de transporte público de Barranquilla no son ciertas, ya que su única labor es luchar para que se respeten los derechos de sus representados y no hacer cobros a buses y taxis.



"Si bien, algunas empresas han argumentado que: 'el contrato de transporte como actividad principal no incorpora el uso de la música y por ello no reconocen el pago de los derechos, pues no genera ingresos para la empresa'; resulta procedente aclarar que aunque la comunicación pública no constituya fuente de ingreso para la empresa de transporte, se debe considerar que la obra musical si es el producto a través del cual el autor y el compositor colombiano, obtiene su beneficio económico que le permite el sustento personal y familiar, Por ello las sociedades de gestión colectiva pueden fijar tarifas según lo establece el parágrafo del artículo 2.6.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015.



La OSA ratifica su deseo de mantener las mejores relaciones con el sector del transporte motivo por el cual, estamos dispuestos a atender sus requerimientos y/o reunirnos con el gremio, con el fin de aclarar las inquietudes que les asistan sobre el particular.", manifiesta a través de un comunicado Sayco.

