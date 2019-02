Tensión en Barranquilla por desalojo a los campamentos de venezolanos

Los venezolanos que se encuentran en el campamentos ubicado en el puente de la calle Murillo con avenida Circunvalar, diagonal al estadio Metropolitano en Barranquilla se encuentran a la deriva, ya que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito, Cancillería, Migración e Icbf realizan el desalojo a más de 100 familias.

La entidades invitaron los venezolanos que quieran voluntariamente quieran devolverse a su país, se embarquen hacía en el bus que dispusieron para este fin, aunque muchos dicen que no tiene nada que hacer en Venezuela ya que la situación no mejora.



Además aseguran que estas medidas lo que hacen es que los venezolanos que no tienen donde vivir en Barranquilla, salgan a los semáforos a rebuscarse y hacer de otros espacios sus viviendas.



En estos momentos miembros de Migración sostienen una reunión para tomar la decisión sobre este caso.



Líderes de la comunidad venezolana piden que mejoren su trato hacia ellos, ya que consideran que esto no es justo con ningún ser humano, y lo catalogan de humillante.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@Jorgedelahoz2

NOTICIA EN DESARROLLO