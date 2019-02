Rubén Trespalacios, el artista plástico que transforma las emociones

Rubén Trespalacios es un Ingeniero Industrial barranquillero radicado en Bogotá que desde sus 5 años de edad se ha dedicado a plasmar sus emociones, gustos y sueños en un lienzo.

Desde el 2014 su vida cambió de rumbo. Tiene 8 años radicados en la capital de Colombia, durante los cuales, en su tiempo libre, se dedicaba a canalizar sus emociones a través de la pintura, lo cual, según él, ha sido la mejor herramienta para expresarse. Situaciones de la vida, lo llevaron a combatir la tristeza con una inyección de color en todas sus creaciones.



Su estilo lo caracteriza la creación de piezas únicas, las cuales son exclusivas de las personas que adquieren sus obras, pues no le gusta repetir ninguna pieza, ya que considera que una vez alguien adquiere sus obras es porque se identificó con ellas y esa conexión debe ser irrepetible.



Actualmente tiene varias exposiciones de sus obras de arte, la mas reciente, la que abrió junto con la cadena de hoteles francesa Sofitel en Bogotá, en el Hotel Victoria Regia, la cual lleva por nombre



“La Riqueza de Colombia”, haciendo referencia a la fauna y flora que hay en nuestro país. Además también realizó el año pasado una exposición en Mallorca – España, donde presentó una serie de obras que representaban la alegría de Colombia a través de sus colores.



“Toda mi obra es abstracta y me he enfocado en que lleve colores vívidos para evocar siempre la fuerza interior, la vida y cambiar cualquier aspecto negativo en positivo”, explicó el artista en entrevista con EL TIEMPO.



Rubén precisó que lo único que desea es que su arte y estilo sean reconocidos a simple vista, y que las personas puedan encontrar un espejo en ellas, donde se reflejen ellos mismos.



Desde los 5 años el arte y la pintura están presente en su vida, pero fue al comenzar a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial que solo dedicaba sus espacios libres a lo que consideraba el “un pasatiempo”, pero que años más tarde entendería como su pasión.



El año 2014 fue decisivo en su vida y este marcó el inicio de los grandes proyectos que hoy viene consolidando. El amor por su hijo es la mayor inspiración y la cual lo ha llevado a ser lo que es hoy.



“Siempre he querido demostrar a mi hijo que la vida continua y hay que ir hacia adelante sin importar las situaciones adversas que se nos presenten” “Con los colores logré demostrarle que sin importar lo que sucediera hay que ser felices y seguir hacia adelante con los sueños” afirmó.



En el 2016 Totto Lab lo invitó a que realizara una edición especial con sus obras, las cuales fueron plasmadas en maletines, 11 obras fueron parte en esa exposición, la cual considera que fue la que le abrió las puertas de Miami (Estados Unidos) y Mallorca (España), lugares donde sus obras son un deleite para el público.



Pese a tener una corta carrera como artista plástico, considera que ha adquirido una gran experiencia con sus exhibiciones en diferentes países y esto lo motivan aun más para seguir adelante con su talento, y mostrar ante el mundo, el color del paisaje y la alegría de la gente de Colombia.

Su inspiración

Desde los 5 años de edad, Trespalacios viene canalizando sus emociones en el arte plástico, el cual ahora es su pasión. Foto: Guillermo González.

Insiste en que su hijo, sin duda, es su mayor motivación e inspiración, es por ello que acudió a la sicología de los colores para poder demostrar la felicidad que le produce vivir y compartir con él. Además, considera que su forma original de hacer sus obras es lo que lo ha hecho tan reconocido.



Mencionó que al sentarse frente a un lienzo piensa en su hijo, y aunque tiene la idea clara de lo que plasmará, en ese momento su corazón late y sus manos obedecen a lo que siente, y todo lo hace por amor a su retoño.

Nuevos proyectos

Esta es una de las obras que hace parte de la exposición de se lleva a cabo en el hotel Victoria Regia en Bogotá. Foto: Cortesía Ruben Trespalacios.

"Ya he incursionado en varios objetos y formas de presentar mis pinturas: faldas, paraguas, vasos, bufandas, entre muchos otros accesorios, convirtiendo esto en una marca. Pero quiero seguir diversificando mis creaciones”, anotó.



El mayor sueño de Trespalacios es seguir adelante con ese mercado que considera virgen, ya que, a su juicio, el arte debe ser asequible a todos los que tienen o no para comprar un cuadro, esto con el fin de poner el arte más cerca de las personas y no como sucede hoy en día, el cual se encuentra muy alejado.



“Hacer una propuesta fuera de lo común, es lo que marca la diferencia”



A través de sus redes sociales y su página web, logra conectar directamente con la gente quienes pueden adquirir sus obras y accesorios. Este formato genera mayor visibilidad y permite que su nueva forma de presentar el arte sea aceptada por muchas personas y llegar con su estilo a otros países.

Próximas exposiciones

En el Hotel Victoria Regía se exponen estas obras que podrán ser compradas por unos de sus huéspedes. Foto: Cortesía Ruben Trespalacios.

Este primer semestre el artista planea llevar a cabo una nueva exposición en el Hotel Santa Clara de Cartagena, lugar que sueña y describe como histórico.



Trespalacios no olvida el día en el que el cantante Silvestre Dangond no pudo negar la admiración por su obra, hasta el punto en el que quiso llevarse un cuadro para su casa en Miami. "Me invitaron a exponer casi que a última hora, pero la reacción de Silvestre sirvió de espaldarazo para que se vendieran todos los cuadros aquella mágica noche", relató el artista.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

