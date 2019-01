Rey Momo del Carnaval Gay del Atlántico se tomará Barranquilla

Jonatan Gamarra, un abogado de 33 años, fue elegido como el primer Rey Momo del Carnaval Gay del Atlántico, quién llevará a cabo el primer evento público de su reinado, la toma de la ciudad.

A las 8:00 de la noche del barrio Los Nogales al norte de Barranquilla saldrán más de 100 carros, los cuales transportarán a cada comitiva de las reinas populares de los diferentes barrios que están concursando por el reinado popular, a ex reyes del Carnaval Gay. A una comitiva de Carnaval S.A.; a los reyes del Carnaval de la 44, y posiblemente a la Reina del Carnaval 2019, Carolina Segebre en la toma de la ciudad.



Los principales sitios de rumba de la Calle 84, la Calle 79, la Troja, los sitios de la 8, la murillo, y la Estación (Carrera 8 con Calle 33, aquí terminará) serán los lugares donde los reyes departamentales del Carnaval Gay llegarán para disfrutar de una toma histórica de Barranquilla.



La agenda carnvalera comenzará este sábado, el 31 de enero los reyes recibirán el decreto como primeros soberanos del Carnaval Gay del Atlántico en mano del Gobernador Eduardo Verano en la Galería de la Plaza de la Paz.



El próximo mes, 8 de febrero, se hará la izada de bandera y la Lectura del Bando Gay en el barrio Los Nogales en la Carrera 42ª con 86, donde estará la Reina del Carnaval 2019, Carolina Segebre; la directora del Carnaval S.A., Carla Celia y su grupo de trabajo; los reyes de la 44; y los reyes del Carnaval del suroccidente.



El evento que dicta el término de las fiestas del Carnaval es la Guacherna Gay, la cual será este año el 23 de febrero.

El Rey Momo Gay del Atlántico

Rey Momo del Carnaval del Atlántico, Jonatan Gamarra; acompañado de la Reina del Carnaval del Atlántico 2019, Carolina Suárez. Foto: Cortesía Carnaval Gay del Atlántico

Jonatan Gamarra relató como fue el momento que se entera que será la nueva cabeza visible a nivel departamental del Carnaval Gay, además de quedar en la historia como el primer rey de esa festividad.



“Yo me enteré por sorpresa, me encontraba en Cartagena, me encontraba en playa, ese fue el mismo día de la marcha gay (3 de julio de 2018), y comenzó a sonarme el teléfono, Ruth Rincón estaba en la marcha y me llamó muchísimo, eran las 5:00 de la tarde y la gente me comenzó a llamar y a felicitar, yo contesto y me dicen que me llaman a que me suba a la tarima, que la junta directiva dentro de las personas que se encontraban decidió escogerte como Rey Momo departamental del Carnaval Gay, ese día no estuve pero me fuera gustado estar. A partir de julio he estado en todos los eventos”, sostuvo el soberano.



Abogado de profesión y asesor del Gobernador, no se avergüenza de su decisión, explica que es abiertamente gay y nunca lo oculta, ya que cree que esto le ha abierto puertas en lo personal y profesional.

Si por mi fuera me gozo todos los 365 días en Carnaval FACEBOOK

TWITTER

Jonatan quiere dejar en su primer Carnaval un mensaje muy directo a las personas que no se atreven, desde su profesión, a decir que son abiertamente gay, “me encanta el Carnaval, y quisimos con esto subirle un poquito de nivel al evento y demostrarle a todo el mundo que no hay exclusión de ninguna profesión”, sostuvo.



Además, decirle a la comunidad que respeten e incursionen a las mujeres transgenero en la sociedad, ya que cualquier miembro de la comunidad LGTBI tiene la misma capacidad intelectual que las personas que no pertenecen a esta, lo cual no explica el rechazo en lo laboral y social a los integrantes.



“Debe haber una Gobernación, una Alcaldía, una Asamblea, un Concejo, una comunidad que les digan hey vengan acá ustedes no sólo nos sirve para burlarse, para verlas en el Carnaval Gay desfilando medio desnudas, ustedes también profesionalmente pueden aportar, trabajen en este oficio. Ustedes también hacen parte de esta sociedad”, manifestó.

El porqué de estas fiestas

Rey Momo del Carnaval del Atlántico, Jonatan Gamarra; acompañado de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2019, Carolina Segebre, y el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2019, Freddy Cervantes. Foto: Cortesía Carnaval Gay del Atlántico

Según Jonatan existen aproximadamente 400 mil personas que pertenecen la comunidad LGTBI en el Atlántico.



“El Carnaval Gay se creció, no solo hay reyes en Barranquilla, sino en los 23 municipios del Atlántico, y se necesitaba una persona que presidiera las fiestas, manifestó el Rey Momo Gay del Atlántico.



El Gobernador y varios diputados estuvieron de acuerdo que se eligiera reyes a nivel departamental del Carnaval Gay para que también acompañaran a la Reina del Carnaval del Atlántico, como se viene haciendo hace dos años. La soberana departamental de este año es Carolina Suárez.



“El Carnaval Gay es el máximo momento de homosocialización que existe, es el espacio en donde Barranquilla reconoce a la comunidad LGTBI, pero no solo debe ser durante los días de Carnaval, eso debe ser los 365 días del año”, puntualizó.



El Carnaval Gay en cabeza de su presidente Enrique Polo Altamar, y el señor Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, han sostenido una buena relación, debido a esta se ha hecho lo posible para que la fiesta más importantes de Colombia se conviertan, aún más, incluyente, brindándole un espacio a la comunidad LGTBI, por lo que ha luchado existido la Corporación Autónoma del Carnaval Gay del Atlántico.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@jorgedelahozse