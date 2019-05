Las exigencias de peluquera para que sigan obras aeropuerto Cortissoz

De ser reubicado su negocio en el segundo piso, donde permanece actualmente, Milena Buelvas, dueña de la peluquería que según el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC), concesionario del aeropuerto Ernesto Cortissoz, tiene frenadas las obras de remodelación y modernización de esa terminal aérea ubicada en el municipio de Soledad (Atlántico), asegura que estaría a dispuesta a ceder.

Buelvas se defendió y con su abogado explicó que el GAC debe cumplir con un fallo de tutela del Juzgado cuarto civil municipal de oralidad de Soledad que ordenó en julio de 2018 ubicarla en a un lugar donde se garantice la visibilidad de este y el acceso de sus potenciales clientes, no en el primer piso, fuera de la terminal aérea, donde se le ha insistido en trastearla.

​

“No es que no me quiera ir, sino que hay una tutela que gané por el derecho a trabajo como cabeza de familia y que no se me quiere cumplir sino ponerme en la plaza de comidas, cerca los baños”, insistió Buelvas.

se le informó que se colocaba a su disposición el personal del concesionario para realizar la mudanza, no obstante, la señora del local hizo caso omiso a esta notificación FACEBOOK

TWITTER

Ante lo anterior, el director jurídico del Grupo Aeroportuario del Caribe, Jorge Mogollón, sostuvo que es imposible que la peluquería sea reubicada en otro local del segundo piso del aeropuerto.



“El Juzgado dio la orden de reubicar temporalmente el establecimiento de la peluquería a un lugar donde se garantice la visibilidad de este y el acceso de sus potenciales clientes y el 8 de noviembre de 2018 se le notificó a la señora del local que el 14 de noviembre se le estaría entregando el local provisional cumpliendo con todos los requisitos que ordenó el Juzgado. Al mismo tiempo, se le informó que se colocaba a su disposición el personal del concesionario para realizar los trabajos de desmonte y demás operaciones requeridas por la mudanza; no obstante, la señora del local hizo caso omiso a esta notificación y no ha permitido que la mudanza se efectúe a la nueva ubicación”, reiteró Mogollón.

​

El funcionario insistió en que el local todavía se encuentra disponible “con todos los puntos hidrosanitarios instalados, puntos eléctricos listos para instalar y poner en funcionamiento los secadores, máquinas cortadoras de cabello y demás eléctricos con los que cuenta su local. El espacio cuenta con área de recepción, con una sala para ubicar cama de masajes, aire acondicionado, seguridad, puertas de vidrio templado, entre otros”, anotó.



Por lo pronto, las obras continúan paralizadas, lo que para el GAC traen consecuencias nefastas tanto a nivel comercial como económico.

BARRANQUILLA