Patinetas eléctricas, opción en Barranquilla para la movilidad

Cosmic Go es un emprendimiento colombiano que, desde hace tres meses, le está apostando a prestar el servicio de patinetas eléctricas para contribuir en la mejora de la movilidad en Bogotá.

Se trata de una iniciativa a la que se accede mediante una app que genera un código QR que permite desbloquear el vehículo por dos mil pesos que se descargan de la tarjeta de crédito del usuario y que de ahí en adelante le cobra 350 pesos por minuto de uso.



En su proceso de expansión, que contempla llegar a otros países de Latinoamérica como Chile, y Perú, entre otros, Cosmic Go ya está en Barranquilla y Cartagena ajustando los detalles para comenzar a operar.



Pedro Virgüez, vicepresidente operativo de Cosmic Go, explicó que en la capital del país ya cuentan con 4.000 usuarios registrados y desde ya se está investigando de qué forma funcionaría mejor está alternativa de movilidad en las ciudades de la Costa.



“Estas son unas patinetas eléctricas que trajimos de China, pero lo que nos hace distintos es el desarrollo tecnológico que planteamos. La persona desbloquea la patineta en el lugar que la encuentre, la activa con la aplicación Cosmic Go y de inmediato la puede comenzar a usar y la deja donde quiera”, amplió.



Dado el GPS que tiene cada uno de estos vehículos, Cosmic Go puede ver en tiempo real el lugar exacto en el que se encuentra. Por lo tanto, los robos o situaciones similares, pueden darse pero no son un dolor de cabeza para la compañía.



Virgüez insistió en que los vehículos arrojan una alarma si los tratan de mover sin ser desbloqueados. Para su operación, Cosmic Go cuenta con patrullas que los van recogiendo y atienden cualquier emergencia que se presente. Su trabajo también es brindar soporte técnico a quien lo solicite.



“En Bogotá le apostamos a lo que allá conocemos cómo la ‘última milla’, es decir donde desembocan las rutas de Transmilenio. Allí es beneficioso este tipo de transporte porque facilita el tiempo de llegada y alcanza hasta 25 kilómetros por hora de acuerdo a la programación que les hacemos”, explicó.



Para la utilización de estas patinetas eléctricas solo basta con bajar la aplicación buscar el código que tienen en el manubrio y ya está lista para iniciar el recorrido.

Virgüez explica que luego de cinco minutos de uso, cuando el equipo entiende que la persona no está teniendo problemas para manejarla, permite activar la opción turbo que llega hasta los 25 kilómetros por hora.

La persona desbloquea la patineta en el lugar que la encuentre, la activa con la aplicación Cosmic Go y de inmediato la puede comenzar a usar y la deja donde quiera FACEBOOK

"Queremos hacer alianzas con personas que quieran darles a las patinetas distintos usos, desde el de mera movilidad hasta el de recreación. Hemos notado que en Barranquilla hay muchos carros y que poco a poco la gente está teniendo más espacios para desplazarse más tranquila como los parques y escenarios deportivos, así que estamos en la estructuración para comenzar a colocar las patinetas en los lugares donde mejor funcionen", anota Virgüez.



Cosmic Go asegura que lo más importante del emprendimiento es no dejar cabos sueltos en materia de seguridad y normativa, un aspecto que varía entre una ciudad y otra.



Agregó que la compañía se encarga de tener acercamientos con los gobiernos locales para dejar ajustado todo el tema de regulación para que estos vehículos puedan transitar.



“Estamos aquí también para esto, para que en el momento de comenzar a ofrecer el servicio esté claro qué se puede qué no se puede hacer con estos vehículos. Notamos que pese al clima se puede disfrutar de una buena brisa al tiempo que se acortan las distancias”, destacó.



Cosmic Go planea comenzar a operar en Barranquilla antes del segundo semestre de este año y desde ya vaticina que espacios como el Gran Malecón resultarían atractivos para que la gente se interese en utilizarlas.



“Hay muchas cosas que se pueden hacer con estas patinetas como ya se ve en las principales ciudades del mundo”, concluyó.

Andrés Artuz Fernández

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla