Mujer fue asesinada por una vecina durante su fiesta de cumpleaños 

El Juez Tercero Penal Municipal con control de garantías envió a la cárcel Buen Pastor de Barranquilla a Griseldina Paternina Milla, quien fue capturada en el barrio Rebolo tras presuntamente haber asesinado a una de sus vecinas que se encontraba en medio de la celebración de su cumpleaños.

El Fiscal 25 Seccional de la Unidad de Alertas Tempranas para el tema de Homicidios, Adolfo Niebles, le imputó el cargo de homicidio a la mujer, pero ella no lo aceptó.



Según la Policía, quienes llegaron al lugar de forma inmediata, Paternina habría efectuado el asesinato luego de que Carmen Caraballo Prada, la cumplimentada, no accediera a darle un trago de ron que ella le pidió.



"A la fiesta llegó Griselina a felicitar a Carmen que cumplía, le pidió trago y Caraballo accedió, le dio uno, pero no le dio el segundo y le solicitó que se marchara, lo que provocó la ira de Paternina", afirman testigos del hecho de sangre.

Carmen le pidió a Griselina que se marchara, la mujer pidió el baño y entró a la cocina por un cuchillo, que luego utilizó para asesinar a la cumplimentada FACEBOOK

TWITTER

Otros vecinos, afirman que la Policía habría llegado a pedir que la fiesta se acabara, "lo que llevó a que las personas entraran a la casa, y fue ahí donde se presentó el suceso. Carmen le pidió a Griselina que se marchara, la mujer pidió el baño y entró a la cocina por un cuchillo, que luego utilizó para asesinar a la cumplimentada", apuntaron.La víctima recibió tres puñaladas con arma blanca por parte de la sindicada y fue llevada a un centro asistencial en donde al medio día de este miércoles falleció.

BARRANQUILLA