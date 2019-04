Mujer fingió estar muerta para no ser asesinada por extranjeros

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser amarrada y golpeada por cuatro extranjeros a los que ella les alquiló hace tres meses dos habitaciones de su vivienda, ubicada en la calle 45G con carrera 15 Sur, barrio Villa Sevilla, cerca de la Circunvalar, en Barranquilla.

Los vecinos del sector afirman que la mujer de aproximadamente 50 años de edad, se salvó de morir en el instante, la víctima relató a una de las personas que vive al lado de su casa que escuchó en medio de la golpiza cuando uno de los hombres de origen venezolano pide un cuchillo y es ahí cuando deja de forcejear para hacerse la muerta, en ese momento salen de la vivienda y emprenden a la huida.



Al percatarse que los hombres salieron, en medio del dolor sale del inmueble pidiendo ayuda, llamado que fue atendido por una de sus vecinas que la llevó a su casa y quien relata que a las "7:00 pm pasaba la patrulla del cuadrante a la que llamé y le conté la situación, la mujer estaba muy golepada, orinada y defecada", manifestó.



La víctima fue transladada a la Clínica La Victoria en donde la atienden para mirar que tan grave fueron las lesiones y si no tiene otros traumas en su cuerpo, lo cual según los médicos es lo más probable.



Las autoridades adelantan una investigación para determinar quienes fueron los responsables y el por qué de este suceso, se tiene una hipótesis que es por el no pago de un mes y el cobro posterior de la mujer.



Además, advierten a la ciudadanía que no alquile habitaciones a personas que no conozca, ya que los casos en donde extranjeros atacan a los dueños de donde se quedan se ha vuelto muy común en la capital del Atlántico.

BARRANQUILLA.