Los retos de Guillermo Peña, nuevo gerente la Triple A en Barranquilla

Guillermo Peña se posesionará la próxima semana como nuevo gerente de la empresa Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A), pero a partir de hoy se ha dedicado a hacer los procesos administrativos necesarios para hacer oficial su vinculación a la compañía, la cual, según el nuevo directivo, ha venido creciendo al ritmo que la ciudad y el Departamento lo ha venido haciendo.

“Muy contento de ser elegido para dirigir esta empresa que hace parte del desarrollo de la ciudad y del Departamento. Me siento muy contento de trabajar por Barranquilla, que fue la ciudad donde nací, me eduque y me ha dado muchas cosas buenas”, comentó a medios de comunicación locales.

La prioridad de mi administración es mantener el servicio y desarrollarlo al ritmo de crecimiento que ha tenido la ciudad FACEBOOK

TWITTER

El gerente electo ratificó su compromiso con la compañía y con la comunidad atlanticense y barranquillera que son beneficiarias del servicio que presta la empresa Triple A.



“La prioridad de mi administración es mantener el servicio y desarrollarlo al ritmo de crecimiento que ha tenido la ciudad, trabajando de la mano con las autoridades locales, departamentales y nacionales”, anotó.



Por otro lado, expresó que existirán oportunidades para todos, tanto para sus trabajadores como para los clientes, ya que quiere trabajar por dejar en alto el nombre de estos servicios públicos que fueron enlodados y criticados por un caso de corrupción realizado por la administración de Ramón Navarro.

Trayectoria de Peña

El nuevo gerente de la Triple A es ingeniero electrónico con cursos en alta gerencia y con varias especializaciones; se le suma a esto su experiencia ocupando cargos en donde ha dejado en claro la capacidad que tiene para dirigir una empresa y aportar una nueva dinámica al desarrollo y crecimiento de la misma.



Estuvo en la Cervecería Águila como ingeniero; también en Carvajal donde manejó las operaciones de Colombia, Chile, Argentina; fue gerente de la empresa de telefonía móvil Celcaribe hasta que la vendieron. Luego, Avantel lo recibió en Bogotá, teniendo en cuenta su experiencia con las firmas del sector.



La educación también hace parte de su experiencia como profesional, lo cual aportó en sobremanera, al igual que sus estudios, para que se dedicara a hacer asesorías a empresas antes de ser elegido como Gerente de la Triple A. El Puerto de Barranquilla fue su último trabajo como empleado corporativo.



BARRANQUILLA.