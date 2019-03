'Estamos trabajando 24 horas por la seguridad de Santa Marta’

Pese a su corta edad y poca experiencia en el sector oficial, Camilo George Díaz habla con propiedad y claridad de uno de los temas más complejos de Santa Marta en los últimos años: la seguridad.



Este comunicador social, de 31 años de edad, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas, casado y padre de dos hijos, que hasta hace poco fue el jefe de prensa de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, es el actual Secretario de Seguridad del Distrito.

En esta entrevista hace una radiografía de complicada situación de seguridad que golpea a la capital del Magdalena, las inversiones que la alcaldía de Rafael Martínez ha realizado y de los enfrentamientos con otros funcionarios que ‘se le quieren meter al rancho’, quizás para probar que tan fuerte es en el tema de seguridad.



¿Cómo llegó al cargo, quién lo recomendó?

Llegué por invitación directa del alcalde Rafael Martínez, no soy cuota política de nadie.



Usted viene del sector privado, de trabajar en una gran empresa y asume la Secretaría de Seguridad en una ciudad compleja. ¿Por qué aceptó este ‘chicharrón’?

La vida, precisamente, es de retos constantes. Acepté la invitación que me hizo hace dos meses el Alcalde Martínez dejando las comodidades que tenía en el sector privado.



¿En estos dos meses de trabajo que se ha logrado?

Que lleguen a Santa Marta 310 unidades nuevas de apoyo entre policías y soldados, que se explican en 20 nuevos policías Emcar, 30 de vigilancia, 60 de Unipol, 30 Policías Militares, 120 soldado más para la Sierra Nevada, 30 elementos del Gaula y 20 policías de Turismo, estos dos últimos arriban la primera quincena de abril.



¿Qué ha mejorado desde que usted llegó al cargo?

A la fecha hayamos mejorado los indicadores con los que comenzamos el mes de enero, como por ejemplo tener 0 muertes a la fecha por riñas o intolerancia, haber aumentado de 26 a 45 armas de fuego incautadas frente a 2018, que el hurto a personas haya disminuido - 3%; a residencias, -29%; a comercio,-34%; a vehículos, -44%; a motos, -20%. Tenemos un gran reto en cuanto homicidios ya que tenemos +3 casos que el año anterior, ya vemos cómo empezó a ceder en marzo ese indicador.

En el análisis sobre los problemas de seguridad de Santa Marta, para usted ¿qué es lo que debe enfrentar?

R/ El gran reto en la actualidad es el homicidio. A la fecha llevamos 26 homicidios en Santa Marta, que son 3 casos más que en 2018. Si uno analiza las cifras, se da cuenta que de esos 26 homicidios, 23 casos son por ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y sólo 3 son en contra de la seguridad ciudadana.



¿De qué manera piensan reducir esa cifra?

Para reducir esto, estamos convencidos que hay es que atacar las economías ilegales de las cuales se surten estos grupos que no son de gran tamaño. Estamos enfocados en la próxima inauguración de la Sala Integrada de Emergencias para video vigilancia, control y reacción, la cual será la más moderna de la costa, en 15 días entregaremos 50 motos y 4 patrullas nuevas a la Policía y en 2 meses entregaremos 50 motos más, con lo que vamos a reemplazar todo el parque de motos de la Mesan. Asimismo, en los primeros 3 meses de este año hemos aprobado 10 camionetas y 4 vehículos para Policía, Ejército y Armada, 1 camión de carga y equipos de comunicación para ejército, entre otros. Hay un gran reto y es mejorar la percepción.

Cuáles son los problemas de crimen organizado que tiene Santa Marta.

No es un problema sólo de Santa Marta como algunos lo quieren hacer ver con intereses políticos, pero lo que sí estamos haciendo aquí es adelantándonos a esos fenómenos nacionales, identificando plenamente a 37 bandas delincuenciales dedicadas al hurto, microtráfico y otros delitos que ya empezamos a desarticular con Policía Judicial y seguiremos dando golpes contundentes. Adicionalmente los Pachenca y alias La Silla que delinquen en la Sierra Nevada, en donde la Fuerzas Militares y de Policía han priorizado esta zona y quienes están allí en actividades ilícitas como objetivo de alto valor.



Cómo atacará de raíz a las estructuras criminales?

Hay que atacarlas con toda la fuerza interinstitucional, especialmente con inteligencia, policía judicial y con un trabajo muy coordinado con Fiscalía y CTI. Estamos haciendo de forma permanente mesas de trabajo para intercambiar información entre las fuerzas, para lograr una mayor penetración y desarticulación, así como una acertada judicialización.

Camilo George con la cúpula de la policía, militar y autoridades de la capital del Magdalena. Foto: Archivo particular

Nora Vera, Secretaria del Interior de la Gobernación critica las políticas implementadas hasta el momento, inclusive recientemente hubo un rifirrafe entre ustedes dos en una emisora de la ciudad.

Primero la señora Vera no tiene competencia en Santa Marta, no es su jurisdicción por ser éste un Distrito Especial. Segundo, es lamentable que trate de deslegitimar el gran trabajo que vienen haciendo policia, ejercito, la armada y el CTI, promulgándo cifras erradas, distantes de la realidad, queriendo llevar a confusión. Ese maltrato a la autoridad no lo voy a permitir.



¿Que le respondió?

Ese maltrato a la autoridad no lo voy a permitir. A nuestra fuerza pública hay que cobijarla, acompañarla y ante todo exaltar los buenos resultados que con tanto sacrificio han logrado. Respetuosamente pedirle que se dedique a su jurisdicción que bastantes problemas que tiene en esta materia.



Pese al plan para recuperar el mercado, allí continúan los índices de delincuencia...

Hay un grupo élite del Gaula de Policía, adscrito al recién inaugurado Comando Antiextorsión y Secuestro, que se dedica, precisamente, a intervenir cualquier asomo de economía ilegal en este. También es muy importante el trabajo impecable que ahí hace el Gaula Militar con los mayoristas y minoristas, y el alcalde Martínez ha sido muy preciso en la importancia de aumentar la confianza en las autoridades, para poder denunciar y actuar de forma expedita.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69