El paloteo, una guerra cazada en Carnaval

Del altiplano bajó a la Costa Caribe. La expresión se conoció en Gaira (Magdalena) y Magangué (Bolívar). Así que estuvo a escasos metros de Barranquilla. Fue Rufino Orozco, quien trajo la danza al carnaval, según Edaida, pero pasó sin pena y sin gloria.

El verdadero mérito lo adquirió, en 1936, Ángel Custodio Pedroza, quizás, porque se le ocurrió incluirle el elemento hembra a una danza que, hasta ese entonces, era exclusiva del macho. Surgió así el Paloteo Mixto, y su base inicial fue la calle Caridad en el popular barrio Rebolo.

Edaida afirma que la música del paloteo, en la que prima el acordeón (o la dulzaina), es obra de Guillermo Ferrer, quien la aprendió de Rufino Orozco, cuando vino a Barranquilla.

“Todavía no he terminado de investigar, pues me han dicho que hay otros paloteos en la Costa, y en Ecuador. Además, trato de averiguar por qué en el himno del paloteo hay una estrofa que comienza como el himno de Ecuador. Aún me falta mucho”, dice Edaida.

María del Carmen Meléndez, folclorista y directora del Grupo de Danzas Folclóricas Palma Africana, también encontró en sus investigaciones que el paloteo es la representación de las guerras entre cristianos y moros.

