La eterna parranda de las 'viejitas chéveres' del Carnaval

Cada dos años, de Miami a los carnavales

Graciela Matos de Torres, a sus 76 años, toma un vuelo cada dos años de Miami a Barranquilla, para venir a bailar en el carnaval con la comparsa de Asoviche.

Matos, una barranquillera, de 79 años, con cinco hijos, 32 nietos y 11 bisnietos, dice que esa es su alegría.

"Mi vida ha sido triste porque me casé a los 20 años con un hombre muy celoso, me cerraba la puerta y no me dejaba salir. Nos separamos porque él era borrachón y mujeriego. Me tocó trabajar duro, vendiendo carne y verduras para criar a mis hijos".

Graciela no tuvo carnavales hasta que entró a Asoviche. "Me metí a las viejitas chéveres, porque estas muchachas si son chéveres. Solo falté a un carnaval cuando me mataron a un hijo. Es que la muerte de un hijo duele mucho".

Hace ocho años, una de sus hijas se la llevó para Estados Unidos, pero ella no quiere perderse el carnaval.

"Yo le cuido los niños a una nieta y ella me paga. Yo ahorro los dos años para los pasajes para venirme. Este año, me vine desde comienzos de enero. Mi hija me dijo, vete para el Carnaval con tus amigas. Es que eso por allá es como un cementerio por estos días".

Apenas llegó a la ciudad se le subió la presión. Los médicos le hicieron un electrograma y lo primero que le preguntó fue: "Doctor, puedo bailar". Y apenas le contestó que sí, le volvió el alma al cuerpo.

"En camilla salen las peladas, nosotras llegamos bailando.

Es que no tomamos ron, ni fumamos, ni metemos 'viagra' ", dicen en coro las 'viejitas chéveres'.

"El carnaval lo lleva uno en la sangre, apenas uno oye los tambores enseguida le dan ganas de bailar, se le quitan los dolores y todo", manifestó Celia Escorcia, presidenta del grupo de Asoviche.

LUIS ALBERTO MIÑO RUEDA -Enviado especial de EL TIEMPO - Barranquilla.