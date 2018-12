'Mi exnovio me arrastró y me dijo: 'viste lo que me hiciste hacer''

Lo primero que Jessica Barrios pensó cuando estaba siendo arrastrada tras quedar su mano, en medio de una discusión, atrapada en la ventanilla del copiloto del vehículo de su exnovio, Víctor Noguera, quien estaba tras el volante, fue en la manera de evitar que su cabeza golpeara contra el pavimento.

Unos pocos segundos que para la joven, de 19 años, se convirtieron en una eternidad la noche del pasado sábado 15 de diciembre en el malecón del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), donde había llegado con Noguera, de quien aceptó la invitación de salir, tras un mes de haber suspendido el noviazgo de ocho meses de duración.



“Nunca llegué a conocerlo en ese tiempo por lo que no creí que fuera capaz de hacerme lo que me hizo. Cuando me doy cuenta de que me había arrastrado lo único que escuchaba de parte de él fue la expresión: ‘viste lo que me hiciste hacer’”, relató Barrios, con fracturas en su mandíbula inferior y en el brazo derecho.

La joven aceptó salir con Víctor Noguera, en vista de que este demostraba interés en sus cosas. De hecho, la cita iba a ser en el malecón de Puerto Colombia, donde se conocieron. Sin embargo, Noguera, de 26 años, entró en cólera durante el recorrido hacia el municipio ubicado a 10 minutos de Barranquilla por la vía al mar, debido a la respuesta afirmativa cuando le preguntó a su exnovia si era cierto que otro muchacho la había recogido recientemente en su lugar de trabajo.



“Me dijo muchas palabras soeces. Me insultó todo el camino. Le dije que la vida había continuado y de repente explotó contra mí. Al llegar, me bajé del carro y me fui para el lado de la playa, pero como Víctor es dos personas en una, fue hasta donde mí y me dijo que lo perdonara y que le diera un beso y un abrazo, a lo que me rehusé. Entonces corrió hacia el carro porque me iba a dejar tirada, pero como ya había hecho eso otras veces, me quedé quieta”, relató Jessica, con raspones en varias partes de su cuerpo, un cabestrillo y varios puntos de sutura en el mentón.

Recordó que cuando escuchó el encendido del vehículo corrió hacia la ventana del conductor para pedirle que le entregara sus pertenencias, pero el presunto agresor lo que hizo fue arrojarlas al suelo quedando completamente destruido el teléfono celular. Jessica asegura que su exnovio le sacó una suma dinero que todavía no ha podido cuantificar.



En su casa en el barrio Las Tres Ave Marías, en el norte de Barranquilla, la joven sostuvo que su abogada está en la etapa de recopilación de pruebas para demostrar que no se trató de un accidente como Noguera ha querido hacer ver a través de algunos medios de comunicación.



"Él Dice que va a recopilar las pruebas y me gustaría que las mostrara. Mi abogada ya está avanzada en eso y vamos a continuar con lo que haya que hacer, porque Víctor tiene que responder. Quiero que todo aquel que esté siendo víctima de agresión por parte de su pareja entienda que lo que parece algo menor puede convertirse en algo como lo que me ocurrió a mí”, agregó.

‘Aprendí a las malas’

Jessica Barrios continuó su relato a EL TIEMPO sin desconocer que la sobre exposición mediática era algo que le producía malestar, pero más grande es la motivación de llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Admitió que es primordial darse un tiempo para conocer lo que realmente llevan las personas por dentro antes de emprender una relación sentimental.



“Terminamos hace un mes, porque claramente sentí que Víctor no me valoraba como mujer. Varias veces me mostró que de parecer una persona pasiva se podía convertir en alguien muy agresivo. Era costumbre dejarme tirada en cualquier sitio, hacer espectáculos por cualquier cosa. Hay que conocer más a las personas y dejarse de llevar por el físico. Él duró cuatro meses mostrándose como el novio ideal y de ahí para adelante todo cambió. Me parece muy raro cómo él puede continuar su vida como si nada después de lo que me hizo”, sostuvo la joven, quien por las lesiones deberá permanecer 55 días incapacitada.



Por último, Jessica asegura que lo que busca es más que material y que decidió denunciar para que agresiones de este tipo no se vuelvan a presentar.



Por el momento, tras la denuncia por lesiones interpersonales que Jessica Barrios interpuso ante la Fiscalía, la investigación avanza.

