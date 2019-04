Delincuecia usa extraña sustancia para dormir víctimas y saquear casas

En la noche de este martes, cuatro casas fueron asaltadas en el corregimiento de Pendales del municipio de Luruaco (Atlántico) bajo una nueva modalidad, según informaron los habitantes de la zona, quienes están alarmados por la ola de inseguridad de la cual son víctimas y las autoridades continúan con los brazos cruzados.

No es una situación nueva, así lo describe Henry Valencia, presidente comunal de Pendales, quien asegura que hace cinco meses se presenta, además que los hampones duermen a sus víctimas y solo al despertarse, estas se dan cuentas que han sido robadas.



“Utilizan una sustancia que provoca adormecimiento a las personas, cuando se pasa el efecto, es ahí donde quedan traumatizadas al ver que sus electrodomésticos no están, al igual que objetos de valor”, afirma Valencia.



Los habitantes están extrañados de estos hechos, ya que según ellos esta zona del departamento siempre había sido tranquila, además porque se habían bajado los casos pero volvieron a incrementarse, como el que pasó en el martes, cifras que alarman a la comunidad más no a las autoridades.



Está prevista una reunión con el Comandante de Policía del Atlántico para extremar medidas que afronten la inseguridad en Pendales, pero mientras tanto, la comunidad está a la suerte de los hampones.



Además, las autoridades del municipio buscan determinar cuál es la sustancia que estaría provocando la somnolencia de las personas para no darse cuenta del hurto en sus viviendas.

Incrementan los asesinatos

Otro hecho que se vivió en el Atlántico fue el crimen perpetuado en el municipio de Puerto Colombia, donde un hombre de 45 años de edad recibió dos disparos por parte de un sujeto que caminaba en frente de su casa.



El victimario se posó a unos cuantos metros de la víctima y le propinó un impacto en su abdomen y otro en el rostro, el occiso fue auxiliado por familiares y vecinos pero falleció en el Hospital de Puerto Colombia.



Sergio Alexánder Salas Fragozo fue la víctima de sangre y los hechos ocurrieron en el barrio Altos de Cupino de este municipio.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2