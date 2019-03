Ginecólogos del hospital Niño Jesús levantarán paro cuando les paguen

“El primer hospital del Atlántico (el Niño Jesús) parece ser que no tiene dolientes”. Así lo asegura el ginecólogo Álvaro López, presidente de la Asociación de Ginecólogos del Atlántico, quien explica que desde hace 13 meses, el grupo de ellos que allí labora no recibe pago por su trabajo, obligación que ya totaliza 1.600 millones de pesos, sin incluir a otros especialistas médicos que están en la misma condición.

Este viernes se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del centro asistencial con el gobernador Eduardo Verano, el secretario de Salud Departamental, Armando De La Hoz, y las directivas, para tratar de solucionar esta problemática. Sin embargo, López aseguró que “no se llegó a un acuerdo” concreto, "solo fueron promesas".



La propuesta que les expuso la Gobernación es una reducción, más o menos del 30 por ciento, en sus horas laborales, además de levantar el paro y esperar los días miércoles y jueves de la semana entrante para que reciban su pago, condiciones que según López, son dañinas para ellos”.

Frente a esto, los especialistas decidieron que no cederán. “Necesitamos dinero para pagar nuestras obligaciones que no soportan más”, señaló el vocero de los ginecólogos en el Atlántico.



En el Niño Jesús, son atendidos, en promedio, 30 partos diarios, de los cuales el 60 por ciento son de mujeres venezolanas. Con este cese de actividades se ven afectados estos procedimientos y otras cirugías, al igual que las citas que fueron canceladas hasta nueva orden.



“El Gobierno Nacional no ha girado lo que debía mandar para atender los gastos que se generan con la atención de los venezolanos, y la Gobernación del Atlántico ha tenido que suplir parte de ese dinero", destacó Álvaro López.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2