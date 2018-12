‘Los resultados están a la vista’: Alejandro Char

Termina su tercer año de mando al frente de la Alcaldía de Barranquilla, el ingeniero Alejandro Char Chaljub. La más reciente medición de imagen nacional de mandatarios de ciudades capitales del país, basados en la gestión administrativa, le dan el 92 por ciento de aceptación, que más que satisfacerlo lo considera como un reto que debe mantener, según le confesó a EL TIEMPO.

¿Cómo termina el año?



Tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque siento que ha sido uno de los mejores años, si no el mejor para nuestra ciudad. Lo sentimos así.



¿Quién lo certifica?



Lo dicen las encuestas, la percepción de la gente. Tú preguntas: ¿Se siente orgulloso de vivir en Barranquilla? ¿Se siente contento con lo que ha avanzado? Y la gente, en un 80, un 85 por ciento responde eso. No lo digo yo y esa es nuestra razón de ser.



¿Y usted, particularmente, cómo lo sustenta?



Haber terminado este año con los mejores Centroamericanos de la historia. El Comité Olímpico Colombiano premió a Barranquilla por ser el mejor evento deportivo en toda Colombia. Año histórico para la ciudad por la infraestructura deportiva que le queda y la experiencia en organizar grandes eventos. Ahora sí podemos aspirar a unos Panamericanos.



Esto genera nuevos retos en materia deportiva…



Así es y de saber albergar, permanentemente, gestas deportivas. Recientemente, tuvimos un Mundial de Béisbol Sub-23 con las 12 mejores potencias; y los Juegos Intercolegiados Supérate con 7.000 mil estudiantes. Esto disparó la capacidad hotelera de la ciudad.



¿La financiación de los Centroamericanos fue total por parte del Distrito?



Organizar los Juegos, más la adecuación de la infraestructura, costó 500.000 millones de pesos. Pusimos el 72 por ciento; el 28, la Nación; y una ayuda del Gobierno Departamental.

Además de haber consolidado a la ciudad como la ‘Capital del Deporte’, ¿Qué otro logro destaca?



El tema de los arroyos es increíble y los que nacimos en esta ciudad sufrimos por sus efectos. Ya hoy eso está pasando a la historia. Entre septiembre, octubre y parte de noviembre hubo 18 aguaceros y se acabaron las malas noticias alrededor de esto.



A propósito, ¿En qué porcentaje va la canalización y cuántas son?



Sumando todo va en un 90 por ciento. Hay tres que este año quedan en un 100 por ciento. En total son nueve de los más peligrosos canalizados. Acabamos con un mito y lo hemos resuelto por sí solos con nuestros recursos.



Todo esto necesita de millonarios recursos y sus opositores, o críticos, aseguran que usted deja empeñada la ciudad, ¿Qué les responde?



Claro que recurrimos a créditos. Yo no puedo esperar 20 años para que con la platica que entra cada año ejecutar proyectos que se necesitan con urgencia. No se puede seguir permitiendo que se nos mueran 180 niños más y la ciudad sigue siendo epicentro de las malas noticias para el mundo.



¿Y sí hay capacidad de endeudamiento?



Cuando los bancos no le prestan a uno, no es por la linda cara. Presta porque ve capacidad de pago. Y con tanto fracaso en los entes territoriales son demasiados rigurosos y tú tienes que demostrarles que tienes cinco más del capital y los intereses. La gente que nos critica debería ponerse feliz, porque ¿qué tal que esta ciudad no tuviera capacidad de endeudamiento? No hubiésemos podido hacer, prácticamente, nada.



¿Cómo vienen respondiéndoles a esos bancos?



Los bancos tienen unas fórmulas. Si la ciudad tiene estos ingresos y se proyecta de esta manera. Por ejemplo, este año Barranquilla recoge 370.000 millones de pesos en predial y 420.000 en industria y comercio, entre otros, los bancos hacen proyecciones con base en esos ingresos y restándoles los gastos de la ciudad, ven que le queda un flujo de caja disponible que podría comprometerse para hacer ciertas cosas.

¿Pero eso debe tener el aval del Concejo?



Claro, el Alcalde va y dice: vea señores este pedazo de plata que va a sobrar en el 2019, 2020, 2021 y 2022, voy a pignorarlas para canalizar todos los arroyos. Entonces uno se las cede al banco y el banco cede toda la plata hoy.



¿Y aún queda más plata?



Explico algo. Hace 12 años, porcentualmente, el Distrito debía más de lo que le ingresada. Hoy debe mucho menos de lo que ingresa.



¿En qué queda la apreciación de sus críticos en que la ciudad está endeudad hasta más allá del 2040?



Eso no es cierto, no hay ninguna renta que estemos pagando que llegue a esa fecha. Pero si así lo fuese están cayendo en un error.



¿Por qué?



Están malinformando a la gente, porque usted va a comprar su casa y coge un crédito a 15 o 20 años, no quiere decir que usted se vaya a quebrar sino que quiso pagarlo de una manera cómoda para que no afectar tus flujos de caja mensual y pudieras también tener para darle educación y salud a tu familia.



¿A cuánto asciende el endeudamiento de la ciudad?



Puede estar cercano a los 1,8 billones de pesos (600 millones de dólares) y unos 10 o 12 años para pagarlos. La ciudad tiene un presupuesto de 3,7 billones y crece todos los años. Creo que quienes están diciendo eso están más en un debate político que en un debate real, técnico.



En su primera administración recibió al distrito en Ley 550, ¿Cómo fue superada esa condición?



Explico algo: En el 2007 cuando llego a la Alcaldía la ciudad tenía más endeudamiento que el que tiene hoy. En ese año no solo le debían a los bancos sino que estaba en Ley 550. Encontramos una deuda de 1,6 billones de pesos y se pagaron en los últimos 10 años y nadie dice nada de eso, y se salió de la ley.

Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿Se pagó ese monto de deuda?



El colchón de ingreso te permite ir pagando, si eres responsable y serio, cada una de las deudas que adquieres. No solo pagamos la deuda financiera sino que hemos venido pagando la deuda social.



¿Explique lo último, lo de la deuda social?



Es deuda con los niños, los parques, los hospitales, los colegios y nos damos el lujo de acabar con los arroyos, de darle la cara al río, de contar una universidad pública (el Itsa), construyendo 12 sedes del Sena, hacemos unos tremendos Centroamericanos.



¿Ha tenido el apoyo financiero del Gobierno Nacional?



Poco. He dicho que el tema de los arroyos lo hemos sacado adelante, solos; el de los Centroamericanos, los sacamos en un 72 por ciento; el malecón del río, solitos, 400.000 millones de pesos, el único que nos ha aportado ha sido Eduardo (Verano, gobernador del Atlántico), el 10 por ciento de esa inversión; los 120 parques de la ciudad; la mejor educación y salud pública del país. Todo, prácticamente, con músculo propio.

¿La ciudad sigue siendo atractiva para el inversionista de afuera?



Muchísimo. Tenemos una alianza con Probarranquilla y nos mandan un listado de la gente que atienden, la que se consolida, la venta de predios de toda esa margen de la Circunvalar, desde la carrera 46 hasta la Cordialidad, niños industrias y de bodegaje, además en el tema turístico.



¿Cuánto lleva ejecutado su Plan de Desarrollo?



Cerca del 90 por ciento. Entre mayo o junio del otro año estamos de aquel lado, en el 100 por ciento de las promesas de gobierno.



¿En la ruta han tenido incidencia los problemas de servicios públicos como el de energía, o el escándalo de la Triple, incluso la crisis del puerto local?.



Obvio que hay temas que estamos trabajando con el Gobierno Nacional, pero tengo la confianza que van a salir adelante. Lo de la Triple A es un problema administrativo que no ha tenido impacto en la calidad del servicio y más bien se ha fortalecido la empresa, es sólida; el tema de Electricaribe es diferente, resulta que en los últimos 10 años el Gobierno Nacional permitió que no se hicieran inversiones; digo esto porque no hubo vigilancia de la Superintendencia (de Servicios Públicos), pero las cosas están cambiando y creo que el otro año Electricaribe tiene salida y será un problema menos.



¿Y lo portuario?



El tema portuario será superado, porque se trabaja día y noche para ver si un operador asume desde Bocas de Ceniza hasta Barrancabermeja. Todo facilitaría la conexión con Bogotá y el resto del interior del país.

En su primera administración dijo que lo mortificaban tres aspectos: Espacio público, movilidad y percepción de inseguridad,¿Sigue siendo así?



No. En espacio público hemos avanzado y de qué manera: mire las plazas de San Nicolás, la de San Roque, la de San José, lo de los parques. Hemos recuperado más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes, públicas. La gente antes no tenía donde caminar, ir a jugar, donde estar. No menos el gran Malecón del Río que es el parque de todos. Y todo lo estamos manteniendo.



¿Movilidad…?



Obviamente se vio resentido con el tema de la intervención de los arroyos, pero ya se han ido reabriendo vías, otras se han ido ampliando en un carril, como la vía 40 hacia Las Flores; la carrera 50 con el par vial; empezamos a ampliar la Circunvalar en el sector del Pueblito; el Gobierno Nacional nos ha ayudado con la Segunda Circunvalar.



¿Qué otras destaca?



Cuando se termine la Avenida del Río, que se juntará con el Corredor Portuario, es un nuevo cinturón paralelo al río; la Cordialidad que será nueva; la calle 30 que se trabaja en los diseños; la prolongación de carrera 43 que está llegando a la Circunvalar; quedó lista la carrera 38; con el sector privado estamos haciendo la carrera 65 que también está llegando a la Circunvalar. Todo eso está ayudando.

¿Seguridad…?



Esto no depende totalmente de Barranquilla, sino del país. Si el país permite que se siembren 200.000 hectáreas de coca, siga la marihuana y las nuevas drogas sintéticas, seguirán las cadenas delictivas que se meten en los núcleos urbanos.



¿Sí, pero aquí qué se viene haciendo?



Trabajamos en el tema de inteligencia. Te puedo decir que la única ciudad capital de Colombia que están a disminuyendo los homicidios en un 10 por ciento es Barranquilla. Las demás están disparadísimas. Este año vamos terminar con 100 homicidios menos de los 2015 (hubo 415 casos); obviamente, no estoy contento pero este año con más gente, las riñas bajan en un 22 por ciento. Ha sido una batalla titánica. La percepción sigue alta, pero ha ido bajando. No puedo decir ‘chuleao’, pero si se están haciendo las cosas en seguridad.

¿Ese trabajo de inteligencia va integrado a qué otros elementos o estrategias?



Mire hemos ido cambiando el alumbrado público con tecnología Led en vías y barrios y de la ciudad, esto permite que las cámaras de seguridad capten mejor al bandido lo que facilita las capturas, luego se llega a la justicia ordinaria. Quiero destacar que nuestra Policía son los que más, en términos de porcentajes, capturan, es eficiente el trabajo No puedo decir chulao, pero si están haciendo cosas.



¿La comunidad se atreve a denunciar más?



Muchísimo, pues compramos un sistema, el 123, que reciben información y eso ha permitido reacciones más inmediatas y capturas. Hemos mejorado.

El 10 por ciento que le falta del Plan de Desarrollo, ¿en qué está contemplado?



Todo se cuantifica. El Plan de Desarrollo de Barranquilla cuesta 17,3 billones de pesos. Falta 1,7 por ejecutar y serán traducidos en obras. Más parques por entregar, más malecón, arroyos, sedes del Sena , colegios, hospitales, vías.



¿En estos tres años que ha aprendido?

​

Me gusta la pregunta porque con el tiempo se gana experiencia, los errores no se repiten. Estos años me han ayudado a tomar mejores decisiones, más reposadas, y todo eso lo he desbocado en una mejor ciudad en construcción, de seguir construyendo su tejido social. Los golpes en la vida te van enseñando a mejores formas de actuar. La gente que te rodea también es importante porque te enseña y se pueden tomar mejores decisiones. Los resultados están a la vista.

LEONARDO HERRERA Y ÁLVARO OVIEDO

REDACOR Y EDITOR REGIONAL DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA