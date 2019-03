En Barranquilla los discapacitados son los menos favorecidos

En el día de ayer se llevó a cabo en el Concejo de Barranquilla el debate sobre política pública de discapacidad, la cual su principal defensor y ponente es el concejal del Partido Liberal Chacho Carbó, quien presentó pruebas de que la comunidad menos favorecida es la de discapacitados.

En Barranquilla hay 41.262 discapacitados, no como lo había dicho la secretaria de salud distrital, Alma Solano que solo existían 24 mil miembros de esta comunidad.

3.022 niños y adolescentes que hacen parte de la comunidad menos favorecida se encuentran decolarizados, lo que hace notar que en la movilidad hasta los centros de educación y los mismos colegios no cumplen con las normas para que los menores cumplan su derecho al estudio.



“En realidad ha habido poco seguimiento al cumplimiento de la política pública, planes y programas, las personas con discapacidad tienen pocas oportunidades de educación por infraestructura y falta de adecuaciones necesarias y hay una baja empleabilidad, en donde se desconocen las grandes potencialidades de estas personas”, indicó Carbó.



El Concejal anotó de igual forma que su población, los discapacitados, no cuentan con un transporte que pueda ser usado por ellos, ya que el sistema de transporte masivo le falta cobertura en sectores donde estos residen y alimentadores accesibles, además la infraestructura pública y privada de la ciudad no cuenta con barreras para que estos se apoyen, y por último criticó el servicio de salud que le prestan a esta comunidad, “una atención en salud continúa poco preventiva, lenta y con ausencia de integralidad”, manifestó.



De esta forma Chacho afirmó que el primer paso para la solución de esta problemática es que “la ciudad cuente con un registro confiable y georreferenciado” de donde están los discapacitados para brindarle lo necesario para tener una vida digna, como los demás.



Al debate también asistieron el secretario de planeación Pedro Pablo Oliveros y el Personero Jaime Sanjuan, a quien, como representante del ministerio público, le corresponde velar por los derechos de las personas en situación de discapacidad.

