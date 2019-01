‘Esta aventura también es como una piñata’: Heriberto Fiorillo

En medio de sorbos de café caliente, el periodista Heriberto Fiorillo y el dirigente gremial Antonio Celia, luego de ver una de las funciones del Hay Festival en Cartagena, decidieron que lo propio merecía Barranquilla con sello singular. Fue el comienzo de una aventura que completa 13 ediciones.

¿Lista la edición 2019?

Está lista.



¿La fecha?

Del 14 al 17 de febrero.



¿Esta vez, qué trae de atractivo?

Ahí te voy a dar la programación (ver nota anexa).



¿Cómo surge todo esto que, además de divertir, invita a reflexionar?

Dos cosas importantes. Uno, una cosa que se llamaba Pensar en Carnaval que se hizo con el rector de la Universidad Eafit de Medellín, Manuel Mejía, que era una reflexión sobre el Carnaval y se hicieron varias reuniones sobre esto.



¿Y la otra cosa clave...?

En alguna ocasión, en el Hay Festival (de Cartagena), cuando arrancó, me fui a tomar un café con Antonio Celia y hablamos sobre cómo era posible que Barranquilla no tuviera un evento como este. De chivo expiatorio le dije: si quieres hacemos uno.



¿Eso lo hiciste por aventurar?

Sí, pero además porque me gustaba la idea. Y como a los meses, Antonio me estaba llamando.



¿Qué te gustó del Hay Festival?

Lo que la gente pensaba. Es que es un evento para que la gente reflexione sobre la cotidianidad y lo que sea.



¿Cómo se estructuró el primer Carnaval de las Artes aquí?

Cuando tú unes el concepto de pensar en Carnaval con el Hay Festival. Yo quería hacer uno que respondiera más a la idiosincrasia nuestra, no a la española y británica de ellos.



¿Algo más popular?

Sí y que fuera gratuito. Esa es una diferencia enorme con el Hay Festival.



¿Antes de ir al Hay Festival viste otros eventos similares?

No, pero yo tengo, como tú sabes, formación periodística, por lo tanto lo que hago es una buena revista, que no aburre.



¿Cómo entender eso?

Cuando tú lees la programación sientes que es así; no hay espacio para el aburrimiento y esa es la tarea del editor.



¿Pero sí anhelabas tener un evento así?

No, pero se me ocurrió.



¿Qué experiencia te ha traído el evento en estos 13 años?

Una angustia y un placer.



¿Angustia…?

Si por encontrar los fondos y seguir teniendo el respaldo de las entidades que nos apoyan.

Es producto de la Fundación La Cueva que está hecha de amigos que pertenecen a entidades, no de entidades. Quienes pertenecen a la Junta Directiva son gente común y corriente no de la empresa tal FACEBOOK

TWITTER

¿Con lo mostrado hasta ahora y vuelto un referente, es más fácil conseguir lo que se necesita en materia de dinero?

No tanto, pero sí.



Haber logrado ese reconocimiento, sobre todo por el alto ingrediente académico, qué ha significado en los organizadores?

Lo académico ha sido algo muy importante, además de gratuito. No es solamente ir a ver un concierto, sino un concierto hablado en el que se aprende, se reflexiona.



Perdón, gratuito no es… hay que ir disfrazado, y eso es un pago simbólico, o no?

(Risas), sí, es simbólico, y termina entrando todo el mundo, pero la intención es también decirle a la gente que el Carnaval es disfraz. Si tú no te disfrazas no tienes Carnaval, lo que puedes tener es una feria.



Con el agrandamiento del evento, todo el año gira en torno a organizar el que viene?

Sí y no. Hay una cosa interesante. La mayoría de la gente siempre te pregunta a quién vas a traer? Y seguimos siendo niños en eso.



¿Cómo así…?

Porque quieren que traiga a alguien que ellos conocen, y a mí lo que más me importa es traer gente que no conocen. Lo que me importa es el conocimiento.



¿Pero se tienen en cuenta sugeridos?

Claro. Les traigo a uno que conocen para que se den cuenta que uno los quiere, porque a los niños les gusta que les echen la misma historia, porque ya saben en qué va a terminar y les da seguridad.



Vas más allá, a la aventura, al riesgo...

Sí. Vamos a traer a un Luciano Rosso que tiene como 12 millones de seguidores en la Internet y él es el ‘Rey del Playback’, que es esa fonomímica bien hecha, gestualidades. ¡No hay que perdérselo!



Hay una franja para niños, ¿Por qué?

Claro. Se llama Fantástico. Porque esperamos que ellos reflexión al ver a los grupos.



¿Cuál ha sido el personaje, hasta el momento, que más dificultad ha tenido para traerlo?

El que no he traído (risas)…



¿Pero a quién?

Antes me ponía metas, Ya no me pongo en esas. Ahora hacemos, realmente, lo que podemos no lo que queremos; eso depende de muchas cosas.



¿Incluye eso a entrevistadores y movilización de los artistas invitados?

Muchos entrevistadores son amigos que, generalmente, no cobran y hay artistas que vienen gratuitamente. La gente del cine no cobra, pero hay otros que si y duro, los que hacen espectáculos y los músicos.

El periodista Heriberto Fiorillo está al frente de un equipo de unas 60 personas que se encarga de concretar lo que se organiza durante todo un año. Foto: Archivo/EL TIEMPO



¿Qué sientes que han logrado sembrar?

Los más importante es que la gente piense por sí misma. Hay amigos que se saben todos los textos de fulanito de tal y cuando tú hablas con ellos, te contestan en citas: Borges, dijo… eso está bien en una pintorreteada, pero y tú que piensas? Eso nos importa mucho, que la gente sepa que hay un derecho, el de la incertidumbre.



¿Algo más?

Que a la gente le gusta reír. Entonces nos interesa mucho traer a los comediantes, no a los chistosos. La comicidad te lleva a la reflexión; sin embargo, por ignorancia le dice payaso al comediante.



¿Otro logro?

La formación del público. Al principio era terrible, querían entrar de primero, se empujaban… Hemos ganado mucho, ahora es más reflexiva y pensante en lo que hacen.



¿Esta experiencia criolla ya ha sido multiplicada en otra parte?

En Argentina hicieron una Festival de las Artes, organizado por la esposa de Roberto Fontanarrosa que vino con él y se encarretó con esta vaina. Nos invitó el primer año.



¿Qué tiempo se llevan estructurando cada edición?

Yo lo trabajo mentalmente y consultas durante el año. Pero son dos o tres meses, dependiendo de las fechas del carnaval, del cual dependemos.



A ustedes se les ha crecido el evento y los escenarios han quedado pequeños…

Es que es difícil. Nosotros concebimos este Carnaval de las Artes para que fuera en el Teatro Amira de la Rosa, y el teatro se acabó; entonces hemos tenido que adaptarnos a lo que hay y es mucho más costoso.



¿Han pensado en la posibilidad de cobrar?

Sí, pero hemos desistido. No fue concebido para cobrar. Nos sostenemos gracias al apoyo que recibimos de quienes han creído y siguen apoyando, han sido leales.

Una programación con alto contenido literario

La nómina del XIII Carnaval Internacional de las Artes la encabeza, como una de las cuotas internacionales, el indio Anisuz Zaman, quien participará en la sesión Macondo en Bangladesh. Él es un poeta que tradujo Cien años de Soledad al bengalí.



La escritora mexicana Laura Esquivel conversará sobre sus más recientes novelas El Diario de Tita y Mi negro pasado, novedosas secuelas del best seller Como agua para chocolate. El crítico musical argentino, Diego Fischerman, reflexionará sobre la música popular, el tango, el jazz, el rock and roll y otros sonidos que lo apasionan.



El escritor y docente uruguayo Leo Haberkorn cuenta porqué lo hicieron dimitir sus alumnos de universidad, en la sesión ‘El Profesor renunciado’. La escritora y activista argentina, gran referente en el tema de género, Luciana Peker, en este Carnaval va mucho más allá de su libro Putita Golosa.



Por Colombia, la cuota literaria nacional está conformada por el escritor y ensayista Tomás González, quién tendrá a cargo las primeras palabras del evento. González reflexionará acerca de la imaginación. La escritora colombiana residente en España, Laura Restrepo, conversará sobre el papel de los hombres en su última novela.



Margarita García Robayo, escritora colombiana que vive en Argentina, disertará sobre el universo de su ficción y sus personajes literarios. Álvaro Mutis será develado por su hijo, el también poeta y editor Santiago Mutis, en la sesión ‘Mutis por Mutis’.



El escritor y periodista Juan Gossaín hablará del papel de la imaginación y de la creatividad en su carrera narrativa. Los escritores Efraim Medina Reyes, Mauricio Vargas y Tomás González compartirán lecturas de sus textos con los asistentes a La Cueva.



Capítulo aparte merece la sesión Esther Forero, de viajera visionaria a novia domesticada. Un viaje de descubrimiento a través de la vida y la obra de una Esther Forero que Barranquilla no conoció.



Toda la programación del Carnaval de las Artes dedicada a los amantes de la palabra tendrá como sede La Cueva, el bar de los amables conspiradores amigos de Gabo (carrera 43 No 59 - 03).



Las sesiones en el bar-restaurante-museo van de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Otros escenarios serán el Parque Cultural del Caribe, la Cinemateca del Caribe y la Plaza de la Aduana, el nuevo auditorio de la Universidad del Atlántico.

ÁLVARO OVIEDO C.

Editor regional de EL TIEMPO

BARRANQUILLA