El aporte social de los Kiwanis a las comunidades pobres

Por lo menos 250 niños pobres de barrios como Me Quejo y La Libertad, en el suroccidente de Barranquilla, reciben educación gracias a los esfuerzos que hacen 22, de los 142 miembros de la organización estadounidense Kiwanis International en la ciudad, donde tiene presencia desde hace 49 años.

Es de lejos la actividad más longeva de Kiwanis en la capital del Atlántico liderada por el Club Barranquilla, también el más viejo y uno de los siete que representan a la organización en la ciudad, en este caso en una escuela que funciona en el barrio El Silencio. Dicho trabajo se suma y se complementa con la gestión que los otro seis clubes de la zona 1 del Distrito 33 (que identifica a Colombia a nivel mundial entre las otras 132 naciones donde existen Kiwanis).



Como lo explica, en síntesis, Gladis Ruiz Niño, vicegobernadora de la Zona 1, el poderío de Kiwanis en Barranquilla no se evidencia como se debería, pero lo real es que son muchas las personas vulnerables las que se benefician gracias a la capacidad que tienen sus socios de servir, un sentimiento que les nace del corazón.



“En la ciudad somos siete clubes, Barranquilla que mantiene la escuela en El Silencio; el Club San José, que con cuatro miembros entregan desayunos cada domingo a 100 indigentes; el Club Milenium, que trabaja con población Síndrome de Down mediante el programa Arte Kiwanis; y el Club Puerta de Oro, entre otros, que a pesar de ser de los más nuevos se encarga de conseguir prótesis y sillas de ruedas para ancianos”, destacó Ruiz Niño.

"Es la vocación que tenemos todos los que hacemos parte de Kiwanis de servir y lo difícil que es conseguir recursos para nuestros programas. Sin embargo no desfallecemos": Socio

Jairo Vernate, presidente de Kiwanis Barranquilla, agregó que al igual que los demás clubes de la organización, que ya tiene más de 600.000 socios en el mundo, la premisa es identificar las poblaciones con necesidades, determinar qué tan abandonadas están por los gobiernos y echar a andar estrategias que permitan encontrar ayudas sostenibles que puedan ir creciendo con el tiempo.



En ese sentido, Vernate coincide en que cada vez es más difícil encontrar recursos para sus programas, pero nunca bajan los brazos y con unión consiguen el objetivo principal: ayudar a los necesitados.



“Nuestra creatividad es fundamental, porque Kiwanis solo nos permite usar su nombre y filosofía, pero es a nosotros los que nos toca gestionar, tocar puertas, muchas de las cuales no se abren y otras que nos permiten seguir echando a andar nuestro sueño”, destacó Vernate.

‘Hay mucho que mostrar’

Kiwanis International cumplió, el pasado 13 de enero, 104 años de haber sido fundada en Indianapolís, Estados Unidos, por comerciantes que luego de una reunión decidieron comenzar a trabajar con programas por los necesitados en los países donde iba llegando.



A Colombia, donde funcionan 68 clubes con distintos frentes de trabajo, ingresó por Bucaramanga, hace 50 años, uno antes que en Barranquilla y desde entonces no ha dejado de crecer.



La vicegobernadora Ruiz , que vela que en su zona las sinergias entre los clubes se lleven adecuadamente, y que cada actividad se efectúe de la mejor manera, destacó que en Barranquilla existen siete grupos que ponen el ejemplo en el país, teniendo en cuenta que en Bogotá son 12 los que funcionan.



“Esta semana tuvimos a la gobernadora nacional, Ana María Rodríguez de Meza, quien vino a presenciar cómo estamos en esta parte del país y la verdad hay mucho que mostrar y más planes para seguir impactando familias que lo necesitan con urgencia”, concluyó Ruíz.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Andretuz