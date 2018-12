Dos jóvenes se ahogaron en playas del Atlántico

Luto en dos familias del Área Metropolitana de Barranquilla debido al ahogamiento de sus miembros, en casos registrados en playas del Atlántico en las últimas 72 horas, según el reporte de las autoridades.

El más reciente acontecimiento se registró en la tarde del sábado en un sector del corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia, sobre el que hay advertencias de no bañarse por el registro permanente de fuerte corrientes marinas y el lecho está lleno de huecos.



La versión es que un grupo de muchachos disfrutaba de un baño de mar cuando una de las jóvenes pidió auxilio, acudiendo Artur Palacios, de 19 años, quien logró rescatarla, pero él si no contó con suerte y hasta este domingo su cuerpo no había podido ser hallado por los organismos de socorro de Puerto Colombia.



El joven residía en el municipio de Soledad. La joven rescatada tuvo que ser recluida en un puesto de salud en el corregimiento.

Caso en Santa Verónica

El segundo hecho ocurrió 48 horas antes, la tarde del jueves en la playa del corregimiento de San Verónica, en el municipio de Juan de Acosta.



La persona muerta por ahogamiento fue un menor de 16 años, quien se bañaba con un grupo familiar, siendo arrastrado por una fuerte ola hacia mar adentro.



El adolescente, cuya familia vive en el barrio La Pradera, suroccidente de Barranquilla, pasaba días de vacaciones en una la finca de un tío cerca al mar.

El cuerpo sin vida fue rescatado por pescadores de la población.



Recientemente, ante el reporte del Ideam de fuerte vientos y marejadas en el litoral Caribe colombiano las autoridades departamentales recomendaron a los organismos de socorro estar atentos en playas y balnearios, y a los turistas ser prudentes.

Redacción Caribe

EL TIEMPO

Barranquilla