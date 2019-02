Dolcey Gutiérrez puso a bailar a los usuarios de Transmetro

En la mañana de este martes, los usuarios de Transmetro fueron sorprendidos al ver subir con su acordeón al hombro al rey de la picardía, Dolcey Gutierrez, quien aprovechó para dedicarle unas de sus notas musicales a quienes se transportaban en la ruta que llegaría a la Estación Joe Arroyo en donde fue presentado en el marco del XIII Festival Internacional de las Artes.

“Yo me llamo Dolcey Gutiérrez. Me subo a este Transmetro, pero no tengan miedo que no les voy a pedir plata”, fueron las palabras con las que el invitado estelar del festival abordó a los usuarios del Sistema de Transporte Masivo.



Al llegar a la Estación Joe Arroyo, Dolcey estuvo conversando con la subgerente de comunicaciones de Transmetro, Ruby Rubio, y el codirector del Carnaval de las Artes, Efraim Medina Reyes, quienes en medio de risas y anécdotas realizaron una breve entrevista al artista dueño de muchas canciones reconocidas por el picante que lo caracteriza.



“Para mí es un placer estar en contacto con la gente que se sube al Transmetro, que es la gente del pueblo, y yo me debo a ellos. Soy un artista del pueblo, porque yo soy un artista de los carnavales, y el Carnaval es del pueblo”, recalcó el Dolcey Gutiérrez.

XIII Festival Internacional de las Artes

Dolcey Gutiérrez es uno de los invitados especiales en este XIII Festival Internacional de las Artes. Foto: Cortesía Carnaval de las Artes

Es un evento que por 13 años ha reunido a personajes icónicos artistas del teatro, la música, el cine, la literatura, la comedia, la pintura, con un nivel de talentos mundiales, sin olvidar a los de la región para mostrar el folclor que sobreabunda en las venos de los defensores culturales.



Se llevará en Barranquilla del 14 al 17 de febrero en varios escenarios de la ciudad, entre ellos el Parque Cultural del Caribe, el teatro de la Universidad del Atlántico, el restaurante y museo La Cueva, la Cinemateca del Caribe sede Country y la Plaza de La Aduana.



La entrada a los espectáculos y charlas del Carnaval Internacional de las Artes es libre y gratuita, con preferencia de acceso para el público que asiste disfrazado

