Vacas en el norte de Barranquilla pudieron causar un accidente

Dicen quienes se percataron que antes de instalarse en el parque de Villa Santos, en el norte de Barranquilla, cuatro vacas sin dueño, en ese momento, paralizaron el tráfico de la carrera 51B, cerca la sede de Alkosto, antes de detenerse a comer parte de una zona verde de 350 metros cuadrados en ese lugar de recreación, uno de los que recientemente fue recuperado por la Alcaldía Distrital.

Distinto a como fueron encontrados por personal de la Policía Ambiental y de Guardaparques, el pasado domingo a las 3:30 de la tarde, los semovientes iniciaron su recorrido desde una pequeña parcela de nombre Las Mariposas, entre el barrio Los Ángeles y el arroyo Don Juan, en la Circunvalar, hasta que su presencia en el exclusivo Villa Santos alertó a los vecinos que dieron aviso a las autoridades.



Pero mientras el director de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salah, sustenta lo ocurrido en la desorientación que la fuerte sequía produjo en estos animales y que los llevó a abandonar el sitio en el que permanecían en busca de otro en el que pudieran pastar, el periodista Ventura Díaz, gobernador del Atlántico de 2001 a 2003, insistió en que se trata de una problemática de la que se ha hablado bastante y desde hace un buen tiempo.



Hace un año, el 8 de mayo de 2018, un hombre perdió la vida tras impactar de frente contra una vaca que transitaba desbocada por la carretera en el sector La Loma, en la vía que comunica al municipio de Baranoa con Campeche, también en el Atlántico. Aunque iba a exceso de velocidad, no pudo esquivar al animal que apareció de repente.



En enero de ese año, tres meses antes, un grupo de jóvenes que iba de regreso al municipio de Juan de Acosta, Atlántico, tras estar trabajando en el municipio de Baranoa con una agrupación musical, impactó con una vaca que se encontraba en plena carretera. Se trató de un choque que se presentó en la vía que conduce al municipio de Baranoa, a la altura del corregimiento de Sibarco y que dejó, en esta caso, la muerte del animal.



Situaciones de riesgo como las pasadas y la ocurrida en septiembre de 2017, cuando en la vía que del municipio de Sabanalarga (Atlántico) va hacia el corregimiento de Cascajal, jurisdicción del municipio de Ponedera, una van de transporte intermunicipal de pasajeros chocó contra una vaca que atravesaba la carretera quedando un saldo de tres personas heridas, dan apenas nociones de lo que pudo ocurrir el pasado domingo.



“Recuerdo que insistimos en mi mandato en un acto coadministrativo en el que yo como Gobernador pedía la construcción de un Coso que permitiera mantener allí a los animales que no pudieran ser tenidos por sus propietarios. Lo del domingo con las vacas en Villa Santos sirve para reflexionar sobre un Coso distrital y las situaciones de riesgo que se pueden evitar, que también se discutió en su momento, pero no se ha avanzado en eso”, dijo Ventura Díaz.



Sobre lo ocurrido recientemente en el norte de la ciudad, Alberto Salah agregó que fue abierta una investigación para establecer lo ocurrido con las reses que se metieron al parque de Villa Santos y lo más probable es que se interponga contra el propietario alguna sanción económica.



“Evidentemente hubo descuido de parte del cuidador de las vacas, ahora hay que ver si se le colocará una multa de acuerdo a lo que contempla el artículo 1801 del Código Nacional de Policía y a cuánto ascienden los gastos de lo que alcanzó a destruir el ganado en el parque. La propietaria es una mujer identificada como Alexandra Arrieta”, sostuvo Salah.



Por el momento, los cuatro semovientes encontrados en el parque de Villa Santos y que incluso fueron vistos, también, en las afueras del centro comercial Buenavista, fueron trasladados a la zona donde el grupo de carabineros de la Policía Nacional mantiene sus animales.



“La investigación continúa y pronto se establecerá con certeza lo que realmente ocurrió con estas vacas que llegaron al norte de Barranquilla”, concluyó Salah.

