Estos son los barrios donde habrá cortes de energía en Barranquilla 

Electricaribe anunció que este viernes 10 de mayo y el sábado 11 de mayo será necesaria la interrupción de algunos circuitos por espacios no mayor a dos horas cada uno, debido a labores preventivas de mantenimiento

La interrupción del servicio el viernes 10 de mayo se presentará en los siguientes circuitos y horarios:



Circuito Arboleda, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.: barrios Urbanización El Parque, Los Laureles, Cisneros, Urbanización Arboleda, La Arboleda II Etapa, Escuela de Policía Antonio Nariño, El Oasis, Lina María, Manuela Beltrán, Villa Adela I, Villa Adela II, Monte Carlo, Renacer, 3 de Noviembre, Jardines de la Arboleda, Inducol, Avenida al Aeropuerto, calle 33c con carrera 15 en Soledad.



Circuito Gaviotas, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.: barrios Urb. Las Gaviotas, Las Trinitarias, Bella Murillo, Los Rosales, Ciudadela Metropolitana, Ciudad Bolivar, Prado Soledad, Villa del Rey, Villa del Rey II, Villa Mónica, Zarabanda, San Vicente, San Vicente III, La Candelaria I, Ciudad Paraíso, Martha Guisella y la carrera 14 con calle 54.



Circuito Centenario, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.: barrios Parque Muvdi III, Urb. Normandia, Las Farrucas, Villa Estefany, Urbanización Villa Mónaco, Tajamar I y II, Urbanización Nueva Jerusalén, Urbanización Las Nubes, Urbanización La Fe, La Bonanza, Soledad 2000, Hotel La Terminal, calle 54 entre carreras 13 y 15 en Soledad.

Sábado 11 de mayo

Circuito El Parque, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 12:30 p.m.: Urb. Las Gaviotas, Escuela Policía Antonio Nariño, Urbanización Arboleda, Villa del Carmen, Las Marinas, Nacional, Ferrocarril, Soledad Real y La Floresta en Soledad.



Circuito Las Moras, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: carrera 28 con calle 57b, Los Balcanes, Urbanización Las Moras y carrera 24A con calle 62a en Soledad.

BARRANQUILLA