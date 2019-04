Contratación a dedo en la Gobernación del Atlántico, denuncia diputado

En la sesión de la Asamblea del Atlántico, que se llevó ayer, los diputados discutieron sobre varios temas importantes para el Departamento, entre esos las famosas contrataciones que están suscitando en el interior de cada secretaria y que no dejan dinero para llevar a cabo las obras y cumplir con las ordenanzas que se aprobaron por la Duma.

Sergio Barraza, diputado del partido Cambio Radical, denunció a un asesor que, según él, es el encargado de hacer las contrataciones en la Gobernación y no las hace de acuerdo con la experiencia que tienen los postulados al cargo, sino poniendo por encima sus interés personales.



Se trata de Gerardo Gómez, a quien pide investigar el diputado, al igual que su vinculación con el Gobierno Departamental, "porque tengo entendido que lleva hasta personas al Concejo Distrital y tiene al hijo de alcalde menor de Barranquilla", manifestó.



Además, rechazó que ​la Administración Departamental falle en este último año de mandato por la "negligencia de un asesor que no quiere entregarles a las dependencias de la Gobernación mano especializada para que salgan adelante", afirmó.



Por otro lado, apuntó que dicho funcionario es una "piedra en el zapato" que se tiene para cumplir con los proyectos que fueron aprobados, ya que no se han podido llevar a cabo y "beneficiar a los únicos que nos interesan los atlanticenses", puntualizó.



Finalmente, el diputado pidió que se adelante formalmente un control político sobre estas contrataciones y la incidencia del asesor denunciado.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2