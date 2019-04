Habitantes de Las Gardenias buscan mejorar la convivencia

En una fiesta familiar se convirtió la jornada de aseo, educación ambiental y convivencia que se cumplió ayer en la urbanización Las Gardenias, en el suroccidente de Barranquilla, sector que ha sido noticia por los problemas que a diario se registran entre sus habitantes.

La urbanización Gardenias es el proyecto más grande de las casas gratis del Ministerio de Vivienda en Colombia, 4.080 apartamentos donde residen más de 20.000 personas.



Ministerio de Vivienda en Colombia, con una fiesta familiar se convirtió la jornada de aseo, educación ambiental y convivencia que se cumplió ayer en la urbanización Las Gardenias, en el suroccidente de Barranquilla, sector que ha sido noticia por los problemas que a diario se registran entre sus habitantes..



Muchos de los habitantes de esta urbanización no estaban acostumbrada a vivir en propiedad horizontal, lo que presentó al comienzo muchos conflictos entre ellos.Desde hace cuatro años se realiza acompañamiento social por parte de la Alcaldía, lo que ha permitido que mejore el ambiente.



“La comunidad respondió muy bien. Jóvenes, niños y abuelos también participaron de esta jornada de limpieza, no solo en las áreas comunes, sino internamente en sus apartamento, se destaparon y limpiaron desagües de alcantarillado, entre otros”, dijo uno de los organizadores de la actividad en la que participaron entidades como la Corporación Responder, la empresa la Triple A, la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Metropolitana de Barranquilla y vecinos.



La jornada de aseo se inició a las 7:00 a. m. y tenía como propósito, además de recuperar el entorno de las edificaciones, estrechar los nexos entre los vecinos y las autoridades.



En este plan de mejorar la convivencia entre los vecinos de Las Gardenias participan también los administradores de los 11 conjuntos de la urbanización. “Hoy se inauguró un nuevo tiempo para ser mejores. Las Gardenias tendrá un nuevo rostro y no es como la pintan”, dijo uno de los moradores que quiere que su barrio se acaben los tropeles.

BARRANQUILLA