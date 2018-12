Celebración de la Nochebuena en Córdoba dejó a cuatro quemados

Con excepción de Córdoba, en departamentos de la Costa Caribe como Atlántico, Magdalena y Sucre, en los primeros reporte de sus autoridades se destaca que no hubo quemados con pólvora y casos de riñas, accidentes y muertes violentas se redujeron.

“Cero quemados”, respondió el secretario del Salud del Atlántico, Armando De la Hoz, ante la pregunta sobre cómo estuvo la celebración de la Nochebuena en esta región del país.



Sin embargo, en el reporte no está lo sucedido en Barranquilla, la capital del Departamento, en donde hubo un niño de 10 años que resultó quemaduras en el 5 por ciento de su cuerpo con pólvora.



De la Hoz destacó que los atlanticenses acogieron el llamado de no usar pólvora en sus festejos. Sin embargo, no dejó de lamentar el hecho del pasado 8 de diciembre en el municipio de Manatí, en donde 28 persona resultaron con quemaduras al estallar un castillo de juegos pirotécnicos, durante el cierre de la fiesta la Inmaculada Concepción.



En cuanto, al caso en Barranquilla, la Secretaría de Salud Distrital confirmó lo del menor quemado, y desmintió que su nacionalidad es venezolana, como se ha difundido en otros medios. “Es colombiano”, anotó la oficina de comunicaciones.



Por su parte, la Policía indicó que el caso ocurrió en la calle 98ª con carrera 7B, en el barrio Las Malvinas, suroccidente de la ciudad. La versión dada por los padres del menor, Jesús María Fabra Flórez y Marelby del Carmen Vásquez Pacheco, es que él deambulaba cerca de la vivienda cuando escucharon una detonación y al salir le vieron su camisa ensangrentada.



Se investiga si el menor era quien manipulaba un artefacto denominado como 'volador', o fue otra persona a la que le estalló antes de lanzarlo de manera recomendada.



Ante la situación, el niño fue llevado de urgencia a la Clínica San Ignacio, cercana al sector en donde fue valorado, pero fue remitido a otro centro asistencial de mayor complejidad, la Clínica Adelita de Char. El diagnóstico inicial es que presenta una herida en el tórax y en el lado derecho de su cara.

Situación en otras zonas costeñas

Por otra parte, en Córdoba fueron reportadas cuatro personas quemadas con pólvora, entre ellas un menor de 14 años.



De acuerdo con el balance oficial, en la celebración de la nochebuena dos personas terminaron afectadas con quemaduras leves cuando manipulaban artefactos pirotécnicos en el barrio La Castellana, al norte de la capital cordobesa.



Un tercer afectado fue ubicado en el barrio Montecristo de Cereté, al igual el cuarto en ese mismo municipio, siendo un menor de 14 años que fue llevado por sus familiares a urgencias del hospital local para recibir al atención del caso.



Por su parte, hasta este mediodía, la Policía seccional Sucre informó que no tenia registro de quemados en el Departamento.



Finalmente, la Policía del Magdalena indicó que la celebración navideña dejó a una persona muerta en Aracataca por golpe contundente y una menor de 13 años herida con una bala perdida en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitionuevo.



En Santa Marta, mientras tanto, se confirmó que un hombre lesionó a su esposa con un botellazo en la cabeza.



La información de las autoridades precisa que no hubo personas quemadas con pólvora y las riñas se redujeron considerablemente.

Redacción Caribe

EL TIEMPO

BARRANQUILLA