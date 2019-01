Rector de la Uniatlántico denuncia chantajeo por escándalo sexual

Una serie de conversaciones en las que el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, aparece, presuntamente, sosteniendo un diálogo en el que incurre en acoso sexual a una joven de 24 años, fueron difundidas por el portal Hora7/24.



En los chats de la red social Facebook, Prasca invita a la joven, de nombre Daniela, a sostener relaciones sexuales con él.

Al ser consultado, Carlos Prasca aseguró tener conocimiento de los chats y de las fotografías y señaló que todo hace parte de un plan orquestado por las personas que quieren tener el poder de la Universidad del Atlántico.



“Ya hemos instaurado cinco denuncias contras las personas que han atacado la intimidad, la honra, la familia. Esto demuestra que no hay límites en las personas que quieren asumir el poder de la universidad”, indicó Prasca.

​

El rector en conversaciones con un medio local, esta mañana, mencionó que han efectuado este presunto montaje a través de perfiles falsos de redes sociales, en donde se hacen llamar de diferentes formas para generar lo que están haciendo, ensuciar el buen nombre de una persona.



"Hay personas que dentro tiene dos y hasta tres perfiles falsos para estar atacando lo que no puede hacer con argumentos, a la administración o a la gestión que uno cumple", explicó.



Además sostuvo que en anteriores ocasiones nunca ha sentido temor por mi vida y la de mi familia, pero ahora sí, "tendré que recurrir a un carro blindado de mi propiedad para movilizarme, el cual siempre ha usado mi esposa, yo uso uno normal", mencionó con un tono de preocupación.



Los presuntos autores de este hecho han creado otro supuesto montaje en donde se ven involucrados el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa; también aparece el señor Guillermo Rodríguez Figueroa, Antonio Vallejo, entre otros funcionarios de la Universidad.

