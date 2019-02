Atienden daño que tuvo cárcel de Barranquilla tres días sin luz

La avería de dos fusibles de la subestación eléctrica que alimenta la cárcel Modelo de Barranquilla mantuvo a ese centro carcelario sin servicio desde la madrugada del pasado sábado.

Como era de esperarse, los internos comenzaron a manifestar su incomodidad por cuenta del calor que no les permitía tener una permanencia digna.



El descontento los llevó, incluso, a comprometerse con amotinarse en caso de que la situación no hubiera sido solventada cuanto antes.



"Los internos están rebotados porque no pueden dormir debido al calor que hace en las celdas y ya dijeron que si no les ponen la luz cuanto antes se van a amotinar y es una situación que mis preocupa ya que una cárcel sin luz es muy peligroso ya que algún interno se puede fugar en la noche", dijo durante la emergencia un guardián, quien no quiso revelar su identidad.



La situación, además, no permitió, incluso, que se puedieran hacer trámites como remisiones y hubo libertades de internos que no han podido consolidarse.



La empresa Electricaribe, por su parte, informó que el daño eléctrico presentado en la Cárcel Modelo de Barranquilla respondió a un problema interno, así lo señaló el Gerente en Atlántico norte, Ramiro Castilla Andrade.



El Gerente informó que personal de Electricaribe revisó las redes externas propiedad de la empresa, y determinó que la avería era en las instalaciones eléctricas internas y por tanto, se informó a los encargados de este centro penitenciario que debía ser atendida por técnicos particulares.



Una vez se conoció que ya se trabajaba al interior de la cárcel, personal de Electricaribe se dirigió al sitio y apoyó la normalización del servicio.

BARRANQUILLA