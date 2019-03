Barranquilla podrá conectarse con rapidez y puntualidad

A Barranquilla regresa la aerolínea que ha basado su éxito en tener las tarifas más bajas del mercado, pero sin perder de vista prestar un servicio bueno y de calidad a cada pasajero que decide abordar uno de sus aviones.

Atender a 300 mil pasajeros es la meta que espera superar Viva Air en su primer año de trabajo en la capital del Atlántico, porque según su CEO, Félix Antelo, “Barranquilla es muy importante ya que es el cuarto mercado más significativo del país”.



“Barranquilla es una de las ciudades que más rápido crece, al igual que nuestra aerolínea y mercado gracias a nuestros vuelos, lo cual nos anima a proyectarnos como la más importante de Colombia y debemos estar en la capital del Atlántico para alcanzar esto”, explicó.



La aerolínea ya había estado en Barranquilla, pero suspendió operaciones en el 2014. Ahora, al regresar promete darle la oportunidad a todos los pasajeros para que puedan viajar a sus destinos cómodamente y con un precio económico.

“Cuando nos fuimos, subieron las tarifas inmediatamente. Hoy están a 200 mil pesos y más por tramo; nosotros ofrecemos a 70 mil pesos hacía Bogotá y 80 mil pesos hacía Medellín, con todo incluido”, añadió.



“Sin importar la temporada turística, mantendremos nuestros costos en lo más económico para nuestros usuarios, así nuestros pasajeros se multiplican por dos”, precisó el funcionario.

Félix Antelo es el CEO de Viva Air quien demuestra su interés de continuar volando sobre nuestro país con más conexiones y mayor puntualidad. Foto: Viva Air

Viva Air contará primeramente con vuelos hacia y desde Barranquilla a Bogotá y Medellín, pero no deja de soñar que desde la capital del Atlántico se hagan vuelos internacionales en uno de sus aviones.



“Sí vamos a analizar mercados internacionales, pero vamos a comenzar desde lo más pequeño que son con vuelos nacionales y con apenas estos dos destinos”, afirmó el CEO.



Nuevos aviones, más grandes y cómodos, hacen parte de la flota que dispone la aerolínea para cubrir los vuelos de manera efectiva, como es el caso del Airbus A320 con capacidad de 188 pasajeros, el cual servirá para que Viva Air continúe manteniéndose como la más puntual de Colombia, categoría que ganó en el 2018.



“Tenemos un impacto positivo no solo en los vuelos, sino que también en el sector del empleo, ya que como aerolínea necesitamos más pilotos, mecánicos, tripulante de cabina no solo en Barranquilla sino en todo el país”, manifestó Antelo.



Se han abierto nuevas conexiones a nivel nacional, como es el caso de Bogotá a Riohacha y a Cúcuta, de Santa Marta a Pereira y Bucaramanga. Internacionalmente, Lima es uno los destinos más apetecidos, “volamos desde Medellín, Bogotá, Cartagena hacía Perú”, concluyó el directivo.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2