Barranquilla tuvo feliz cumpleaños más cerca del río

Vestidas con camisetas rojas, amarillas y verdes unas 500 personas se dieron cita en la tarde del pasado domingo en el Gran Malecón del Río para juntarse y formar una bandera humana para celebrar los 206 años de Barranquilla.

Los asistentes cumplieron puntuales a la convocatoria que, a través de las redes sociales hizo la Alcaldía la semana pasada.



A las 4:35 de la tarde, en medio de una temperatura agradable frente al afluente insignia de ‘La Arenosa’, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó su alegría por un año más de existencia de la ciudad tras haberse erigido en villa.



“Estamos felices de poder celebrar un año más de nuestra querida ciudad, que hoy es orgullo de Colombia por su gran progreso y transformación”, expresó.



El mandatario destacó los avances de la capital del Atlántico en la última 10 años y auguró más proyectos que seguirán por la senda del desarrollo.



“Hemos pasado en 10 años del no se puede al sí se puede, porque a Barranquilla no le queda nada grande, no la detiene nadie y vamos por más”, alentó Char a cambio de la ovación de los asistentes.



A las palabras del alcalde se sumaron las notas musicales de la banda distrital de las casas de cultura que interpretó el Himno de Barranquilla y el cumpleaños feliz.



A la celebración acudieron el Director Seccional de Fiscalías en Atlántico, Rodrigo Restrepo; el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Mariano Botero Coy; el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; la Alta Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, y la Primera Dama del Distrito, Katia Nule.



Los personajes del Carnaval y varias danzas folclóricas hicieron su aparición en el

transcurso de la celebración.



Seguidamente, con el sol ya escondiéndose, el turno fue para la Orquesta Sinfónica del Colegio Alemán que con un repertorio musical festivo alusivo a Barranquilla, compartió el escenario con invitados especiales como el tenor Eduardo Escolar y al cantante Fausto Chatella.



Se trató del primer concierto del año como parte de ‘Todos al Parque con Música’, actividad liderada por la Alcaldía de Barranquilla desde su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, que se realiza desde hace tres años en la concha acústica del Parque Sagrado Corazón, el primer sábado de cada mes, y que esta vez traslada su escenario para rendirle tributo a la ciudad.



Mientras tanto, el alcalde Alejandro Char acudió al parque Venezuela, en el norte, para hacer entrega del reformado escenario recreativo.

Este consta de 16.000 metros cuadrados que regresarán a manos de los barranquilleros, justo en el cumpleaños 206 de la ciudad y que desde ya pueden ser de nuevos disfrutados.

BARRANQUILLA.