‘Aprendamos Todos a Leer´, el nuevo programa educativo de Barranquilla

Continuando con la gran apuesta de transformar a estudiantes y maestros a través de la lectura y la escritura, además de enamorarlos en la aventura del aprendizaje de estas áreas, la Secretaría Distrital de Educación, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó el programa ‘Aprendamos Todos a Leer’.

La implementación de este nuevo programa en los colegios se hará en 105 instituciones distritales, principalmente en el grado transición, y contará con una continuidad y acompañamiento en los grados primero y segundo.



Con la presencia de rectores, docentes, tutores y estudiantes, la secretaria de Educación, Bibiana Rincón, y representantes del BID anunciaron la implementación de esta nueva estrategia que busca que los estudiantes abran su mente y conozcan nuevas maneras de aprender.



La secretaria Rincón afirmó: “Estamos felices porque iniciamos este maravilloso programa con el que queremos despertar en los niños el gusto por leer y desarrollar en ellos las habilidades de comprensión lectora, que a su vez les permita analizar su entorno, ser más críticos, y así puedan fortalecer su proceso de aprendizaje y de esta manera puedan convertirse en los futuros líderes y seguir transformando esta ciudad”.



Esta iniciativa tomó forma desde el 2018 cuando la Secretaría Distrital de Educación identificó la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza de la lectura y escritura desde prescolar, para que finalmente, cuando lleguen a tercero, ya comprendan lo que están leyendo.



Es así como inició el piloto ‘Aprendamos Todos a Leer’ enfocado a fortalecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas para el aprendizaje de la lectura en los niños, a través de la implementación de estrategias lúdicas, en 6 IED, formando a 39 docentes e impactado a 1.092 estudiantes de grado primero.



Una de las rectoras donde se aplicó el piloto de este nuevo programa, Shirly Ortega, del Colegio Técnico Metropolitano de Barranquilla, apuntó que “cuando me propusieron este proyecto no lo dudé ni un segundo, organizamos todo el equipo y comenzó la implementación del programa”.



La rectora agregó que la sorprendió saber que una de sus hijas también estaba incluida en el programa piloto como estudiante y receptora de la nueva metodología. “Esto fue un reto doble, no solo para aplicarlo en nuestra institución, sino que una de mis niñas que estudia en el colegio Nueva Granada también inició este proceso. Así que vi los resultados no solo en mi trabajo sino en mi familia”.



En vista del éxito que tuvo este piloto y los buenos resultados que arrojó, este 2019 la Secretaría Distrital de Educación emprendió este nuevo programa en los colegios.



“A través de este programa hemos obtenido resultados satisfactorios, puesto que los indicadores nos muestran que todos los niños aprendieron a leer y, de igual manera como madre de familia, estoy sumamente satisfecha con el resultado de ver como mi hija me escribe cartas, hace producción textual, es muy emocionante tener la satisfacción de leer con ella en el día a día”, señaló Ortega



Dentro de las estrategias de fortalecimiento de calidad educativa pública se mantiene el trabajo con el programa Atravesar el Mundo, un Viaje por la Lectura y la Escritura, lo que permitirá beneficiar, en este 2019, a 12.000 niños desde transición hasta 9 grado, así como continuar la formación a los docentes del Distrito.

Barranquilla