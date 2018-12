Abogados de IPS defienden el fallo contra la Supersalud

"Son falacias las declaraciones del Superintendente, que pretende hacer creer a la opinión pública que la demanda va a quebrar a la institución”, asegura el abogado Iván Alemán Peñaranda, uno de los demandantes que tiene a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) a las puertas de pagar 85.000 millones de pesos a 36 IPS, en cumplimiento del polémico fallo un juez de Barranquilla.

Alemán sostiene que los recursos que se destinarían para el pago de esta demanda son del Sistema General de Salud, “que fueron creados para eso: pagar las prestaciones de servicios a las IPS privadas y a la red pública”, subraya.



El monto, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la SNS, obedece a cuentas por pagar de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir a IPS. La demanda arrancó en 490 millones de pesos, monto adeudado a la Fundación Campbell de Barranquilla, quien luego desistió, se acumularon 35 reclamaciones más, disparando las pretensiones a 85.000 millones de pesos.

El tema hay que deslocalizarlo, no son IPS de Barranquilla, como lo quieren hacer creer, son de todo el país FACEBOOK

TWITTER

Si bien la Súper no tiene nada que ver con las acreencias, en criterio de los demandantes debe cubrirlas por tener a su cargo la vigilancia de esas EPS y haber ordenado su liquidación, proceso durante el cual no se les reconocieron esas deudas.

“El tema hay que deslocalizarlo, no son IPS de Barranquilla, como lo quieren hacer creer, son de todo el país”, sostiene Alemán, y precisa que Fabio Aristizábal, cabeza de la Súper, está victimizando a la entidad haciendo ver que con el pago de esta demanda se les condenaría a desaparecer, como quiera que dejaría en riesgo no solo el funcionamiento de la Súper, sino además las labores de vigilancia, control y sanción del sector de la salud.



“Aquí las únicas víctimas son el Sistema General de Salud, los usuarios que no reciben la atención en salud cuando las EPS no le pagan a las IPS y estas que prestaron un servicios de buena fe con insumos, equipos medios, instalaciones y ahora muchas están quebradas, así como la red de hospitales públicos”, dijo Alemán.LEONARDO HERRERA DELGANS

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla